Четверть российских миллионеров готовы уехать из страны

25% российских миллионеров допускают временный переезд за границу, 50% намерены продолжать жить в России в течение следующих 10 лет, еще 25% затруднились с ответом.

Об этом говорится в исследовании «Wealth report: Russia», подготовленном швейцарской Julius Baer Group совместно с Центром управления благосостоянием и филантропии «Сколково», сообщает 23 июня RNS.

Большинство респондентов (33%) из опрошенных 32 владельцев крупного капитала в России намерены продолжить управление бизнесом в ближайшие пять лет, 16% — продадут бизнес, 17% — намерены сделать бизнес публичным через проведение IPO, 6% — передадут бизнес членам семьи. 28% респондентов не имеют планов на этот счет. Приоритетом для большинства опрошенных бизнесменов является не рост капитала, а его сохранность и безопасность.

Также в исследовании отмечается, что средний возраст российского владельца крупного капитала составляет 50–55 лет, он состоит в первом браке и воспитывает троих детей. Примерно две трети их детей получают университетское образование или его часть за пределами России.

Доля российских миллионеров относительно всего населения страны — около 0,1% против 1,5% в Германии и 4,5% в Швейцарии, отмечается в исследовании.