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23.06.2017 11:28

Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"

В честь «Алых парусов», которые пройдут в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня, на стрелке Васильевского острова пять часов будут гореть огни Ростральных колонн.

Как сообщили в пресс-службе «Петербурггаза», факелы на Васильевском острове зажгут ровно в десять часов вечера. Пламя, которое разжигают несколько раз в год по особым случаям, не потушат вплоть до трёх часов ночи. В этом году Ростральные колонны зажигают не только в честь выпускников. 23 июня исполняется 60 лет с того дня, как газовые факелы загорелись впервые.

Справка:

Ростральные колонны появились на стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяки. Чтобы ночью или при плохой видимости указать путь кораблям, в чашах-светильниках на верхних смотровых площадках жгли конопляное масло. Оно давало огромный огненный столб, но разбрызгивалось на головы прохожим. Спустя 86 лет к светильникам подвели электричество. В то время их также зажигали по особо значимым поводам, но из-за возросших затрат отказались. Возобновили традицию в 1957 году благодаря усилиям городской газовой службы. Первый розжиг приурочили к 250-летию Ленинграда, которое отмечали 23 июня.


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