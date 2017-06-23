Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
В честь «Алых парусов», которые пройдут в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня, на стрелке Васильевского острова пять часов будут гореть огни Ростральных колонн.
Как сообщили в пресс-службе «Петербурггаза», факелы на Васильевском острове зажгут ровно в десять часов вечера. Пламя, которое разжигают несколько раз в год по особым случаям, не потушат вплоть до трёх часов ночи. В этом году Ростральные колонны зажигают не только в честь выпускников. 23 июня исполняется 60 лет с того дня, как газовые факелы загорелись впервые.
Справка:
Ростральные колонны появились на стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяки. Чтобы ночью или при плохой видимости указать путь кораблям, в чашах-светильниках на верхних смотровых площадках жгли конопляное масло. Оно давало огромный огненный столб, но разбрызгивалось на головы прохожим. Спустя 86 лет к светильникам подвели электричество. В то время их также зажигали по особо значимым поводам, но из-за возросших затрат отказались. Возобновили традицию в 1957 году благодаря усилиям городской газовой службы. Первый розжиг приурочили к 250-летию Ленинграда, которое отмечали 23 июня.