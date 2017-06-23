Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"

В честь «Алых парусов», которые пройдут в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня, на стрелке Васильевского острова пять часов будут гореть огни Ростральных колонн.

Как сообщили в пресс-службе «Петербурггаза», факелы на Васильевском острове зажгут ровно в десять часов вечера. Пламя, которое разжигают несколько раз в год по особым случаям, не потушат вплоть до трёх часов ночи. В этом году Ростральные колонны зажигают не только в честь выпускников. 23 июня исполняется 60 лет с того дня, как газовые факелы загорелись впервые.