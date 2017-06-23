Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»

Автомобилям чемпионата мира по футболу – 2018 могут разрешить передвигаться по «выделенкам» для общественного транспорта.

В Минтрансе РФ поддержали инициативу внести особые поправки в ПДД для ЧМ-2018, которые разрешили бы автомобилям и автобусам, аккредитованным организаторами матчей FIFA, летом 2018 года ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Это затронет города, принимающие матчи мундиаля, в том числе Петербург.

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