Зачем с частным трамваем «тянут резину»

Еще
14:45 23.06.2017
Пришлите свою новость!
14:32
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
14:31
«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии
14:13
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
14:10
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
14:06
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
13:55
В Петербурге впервые в России заменили пораженную опухолью кость на 3D-имплантат
13:45
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
13:31
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
13:24
Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный
13:10
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
13:00
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
12:56
"Зенит" проведет второй сбор в Австрии
12:52
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
12:47
Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки
12:42
В Петербурге приставы помогли судну «Феникс» покинуть фирму «Алмаз» навсегда
12:38
Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения
12:35
Водитель грузовика, сдавая назад, насмерть сбил женщину на Ивана Фомина
12:22
Троицкий мост закроют через час
12:20
Хакеры вскрыли десять тысяч ящиков британских чиновников и силовиков
12:12
В Киришском районе бульдозериста затянуло под гусеницы
12:08
Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины
12:04
Трамп назначил владельца футбольного клуба послом в Великобритании
11:54
В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
11:46
Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
11:36
Четверть российских миллионеров готовы уехать из страны
11:28
Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
11:16
В Сапёрном падающая клеть погубила рабочего
11:11
Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»
11:03
У водителя маршрутки в Морозовке найдена запрещенная литература
10:57
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
10:51
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
10:45
Проезду под мостом на Боровой снова мешают, но теперь не фура
10:39
Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона
10:33
Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве
10:27
Финны намерены побить мировой рекорд по массовому танцу
10:21
Польша возобновила прием российского газа
10:15
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
10:09
Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки
10:03
В больнице святой Марии Магдалины будут лечить зубы детям под наркозом
09:57
Советник Путина: Дуров должен исполнять законы, как и его конкуренты
09:49
Петербуржцы отдали убедительным аферистам больше миллиона за спасение родных
09:41
В Ладожском озере пропали две лодки с тремя рыбаками
09:33
За любовь со школьницей молодой петербуржец ответит по уголовной статье
09:25
Катар упростил визовый режим для россиян
09:17
Глава Роскомнадзора лично пригрозил Дурову блокировкой Telegram, но оставил выбор
09:09
Минобороны заявило о «ювелирном» ударе по позициям ИГ в Сирии
09:01
На Ржевке изнасиловали пенсионерку
08:47
Сломанный состав вызвал сбой в движении по красной ветке метро в Петербурге
08:45
Петербурженка родила двух мертвых мальчиков и закопала на кладбище
08:37
Главреда «Страны.ua» обвинили в вымогательстве $10 тысяч
08:29
Казахстан опроверг отправку своих военных в Сирию
08:21
СМИ: Видео с «российской авиацией в Сирии» для Путина подготовили в Генштабе
08:13
В Балашихе закрыли свалку, на которую пожаловались Путину
08:05
Российские ВКС 14 раз за неделю перехватывали иностранные самолеты-разведчики
02:26
Алые паруса поднимутся с песнями Лепса и «Мумий Тролля»
02:06
Evanescence предстанет в обновленном составе
01:49
Ночной спектакль с участием джазмена Билли Новика сыграют в Театре комедии
01:30
Британцы Red Snapper приедут с принцем
00:50
МВД, Росгвардия и СПЧ подготовят изменения в закон о массовых мероприятиях
00:31
СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты
00:14
Правительство предложило повысить штрафы за продажу некачественного бензина
22/06
«Адмиралтейскую» открыли после проверки
22/06
Канонира из Магриба, потерявшего паспорт в Луге, увезли в Москву
22/06
«Адмиралтейскую» закрыли для проверки
22/06
Германия и Чили сыграли вничью в Казани
22/06
Мировые цены на нефть растут
22/06
В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж
22/06
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
22/06
Совладелец Fort Group вышел из ЛДПР
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
23.06.2017 14:03
6 Комментариев

Зачем с частным трамваем «тянут резину»

Эксперты не уверены, что частный трамвай от «Ладожской» до Хасанской поедет в сентябре. Горэлектротрансу и вовсе не нравится технология, которую выбрал концессионер.
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Сергей Николаев

Первый этап частного трамвайного движения в Красногвардейском районе планируется запустить осенью. Между тем проблемы подрядчиков привели к тому, что на некоторое время работы встали, да и разрешения на строительство получены пока не в полном объеме. Когда же работы возобновились, транспортников ждали сюрпризы. Город не хочет, чтобы концессионер «тянул резину». А технологи удивляются тому, что «ЛСР-Строй» тянет резину в прямом смысле и гадают, что окажется прочнее – колеса или рельсы.

Трудности у проекта начались в конце прошлого года — вместе с трудностями МК-20СХ. Эта компания выступает подрядчиком первого участка частной трамвайной сети от «Ладожской» до Хасанской улицы. В сентябре ГЭТ снял пути, отменил 8-й маршрут, однако работы несколько месяцев практически не велись. Тогда же, осенью был пик проблем в банке «Пересвет», а именно он обеспечивал гарантии фирмы по контрактам на ремонт трамвайных путей на Петергофском шоссе (856 млн) и Сердобольской улице (121 млн). В феврале был расторгнут контракт на реконструкцию Богатырского проспекта, после чего МК-20СХ и город в лице Комстроя и Дирекции транспортного строительства начали перестрелку судебными исками.

77% до запуска

Читатели «Фонтанки» в начале года неоднократно обращали внимание, что на месте почившей «восьмерки» работы практически не ведутся. Пауза не прошла бесследно для генподрядчика, «ЛСР-Строя». Именно к этому времени относится уход с должности гендиректора Бориса Мурашова и его заместителя Евгения Васильева. В начале июня председатель совета директоров «Группы ЛСР» Александр Вахмистров также покинул свое место. Но формально все эти перестановки не были связаны с затруднениями на проекте «частного трамвая».

Активные работы начались только весной. Правда, на площадке теперь можно увидеть спецовки не МК-20СХ, а других подрядчиков, к примеру, «Лендорстрой-2». По информации «Фонтанки», привлекли также «ГрандСтрой», «НиК» и московский «Ремпуть». В МК-20СХ корреспонденту «Фонтанки» лаконично пояснили, что они остаются подрядчиком по Хасанской. «Компания задействована в проекте и продолжает выполнение работ, – говорит генподрядчик. – Однако, учитывая большой объем и сжатые сроки строительства, «Группой ЛСР» привлечены и иные организации».

Хасанская улица

У концессионера — ТКК — есть сайт, на котором отражается ход строительства. Портал носит игривое название «Чижик», и, судя по текстам, весь проект компания окрестила так же. На инфографике указано, что на Хасанской улице строительство выполнено на 63%, – в частности, на три четверти осуществлена раскладка рельсов и сварка стыков. Однако до Хасанской от станции «Ладожская» надо еще добраться — по двум отрезкам проспекта Косыгина и по проспекту Наставников. Степень готовности там — 3%, 7% и 20% соответственно. Всего пока сделано 23% от запланированного. Оно и неудивительно, – в реестре Госстройнадзора видно, что разрешение на строительство на Хасанской компания получила 30 января, на Наставников — в июне, по Косыгина документы и вовсе еще не выдавали.

Как рассказывают на стройке, концессионер несколько раз поднимал вопрос о возможном переносе сроков сдачи с сентября на месяц-другой. Аргумент есть – город с опозданием передал в аренду часть земельных участков. Формально это может быть обоснованием, ведь сроки отсчитываются с момента получения земли. Кроме того, есть технологические причины: в частности, на углу Косыгина и Наставников предполагается установить трамвайный узел австрийского производства — впервые подобный использовали у нас 20 лет назад на пересечении Литейного и улицы Некрасова, а в 2012 году смонтировали еще один на площади Репина. Оборудование еще не поступило.

Но для города принципиально запустить трамвай в сентябре: студенты возвращаются с каникул в многочисленные общежития района, пенсионеры – с дач. В комитете по инвестициям говорят, что отодвигать сдачу не предполагают. «На начальном этапе реализации проекта были задержки с передачей земельных участков, связанные с оформлением всех необходимых документов и разрешений. На сегодня большинство участков переданы концессионеру. Работы по данному проекту продолжаются согласно графику, – отчитывается "Группа ЛСР". – Запуск трамвайного движения первого пускового этапа намечен на осень 2017 года». В ТКК также говорят об осени в целом.

Резиновый маршрут

Сроки – не единственный спорный момент. Концессионер выбрал нетривиальную технологию.

В первом приближении рельсы можно разделить на трамвайные и железнодорожные. Принципиальное различие в том, что на трамвайном фактически сделана борозда, в которую утоплена реборда колеса, — что-то вроде гребня для фиксации колесной пары. Конструкция ж/д рельса проще — он увенчан обычной головкой, а реборда примыкает к ней с внутренней стороны. На рынке есть различные модели трамвайного рельса – от отечественного Тв-62 до импортного (и более дорогого) Ri-60. Тем не менее на частной трамвайной сети будет использоваться железнодорожное полотно.

Само по себе это не ноу-хау, вопрос – во что заковано колесо с тыльной стороны реборды. В Петербурге использовали различные варианты: мостовую выводили в уровень с рельсами за счет плитки, приделывали металлические уголки, которые обеспечивали зазор для реборды, выкладывали бетон. ТКК выбрало резину. Рельс одевают в резиновый саркофаг, оставляя промежуток для колеса, а потом заливают эту конструкцию в бетон и укладывают на тонкий слой цемента. Получается, что колесо острым краем реборды встречается не с металлом и не с бетоном, а с резиной. Раньше такую технологию в Петербурге применяли на остановках, где состав снижает скорость. Как выглядят такие пути спустя пару лет эксплуатации, можно увидеть на Петергофском шоссе.

Петергофское шоссе

Метод прямой аналогии здесь не работает, многое все же зависит от самой укладки. Однако характерно, что на кривых участках на Хасанской применяется трамвайный рельс на толстой бетонной плите, после этого еще и запаянный бетоном в уровень, — т. е. куда более основательная модель. По резиновому жёлобу трамвай будет кататься по прямой с указанной максимальной скоростью 40-45 км/ч, а на деле сможет разгоняться и до 60. При этом в борозде будет скапливаться пыль, песок, говорят эксперты. Тот факт, что машины не будут на выделенной полосе разносить грязь, не сильно утешает. Сам трамвай посыпает рельсы песком на скользких участках, чтобы не буксовать, так что дополнительного трения не избежать.

«По нормативным документам разрешается использование железнодорожных рельсов при устройстве трамвайного пути. Срок их службы больше, порядка 20 лет, по сравнению с трамвайными рельсами – 10-12 лет, – рассказали «Фонтанке» в "Группе ЛСР". – Плита из армированного фибробетона позволит увеличить срок эксплуатации. Также монолитная конструкция позволяет улучшать шумовые характеристики при движении».

Есть еще одна тонкость. В интересах устойчивости рельсы устанавливаются, как правило, под небольшим уклоном друг к другу, а реборда, соответственно, «растет» из тела колеса не под прямым углом, а под тупым. В Красногвардейском районе рельсы положат без уклона. Это значит, что колесо будет соприкасаться только с их внутренней стороной. По крайней мере, пока до нужной формы не сточится рельс или колесо, – в зависимости от того, что окажется менее прочным.

По информации «Фонтанки», инженеры Горэлектротранса уже высказывали по этому поводу осторожные возражения.  «В данный момент замечания со стороны ГУПа имеются, предложенные варианты укладки путей предприятием не согласованы, – подтверждают там. – Представители предприятия считают, что в конструкции путей должен применяться специализированный трамвайный рельс – желобчатый, то есть применяться опыт европейских стран».

Сколько платит город

Проект частный, и мнение городского предприятия для концессионера не особенно принципиально. Однако если все пойдет по плану, через 30 лет ГЭТу принимать на баланс эти пути, и ГУП было бы не против еще их поэксплуатировать, а не начинать ремонт тут же. Предприятие и так уже несет расходы. Во-первых, оно за свой счет демонтирует собственные пути — последний 30-миллионный конкурс на Наставников был объявлен буквально на этой неделе.

Во-вторых, темпы работ заставляют думать, что с отменой трамвая № 8 можно было бы не сильно торопиться. Осенью какое-то время поработать на город он еще мог. В ГЭТ не хотят ссориться из-за недополученного.

«После закрытия маршрута №8 нагрузка была перераспределена на другие маршруты Горэлектротранса, например, усилен маршрут трамвая № 59, – говорят там. – Кроме того, в 2016 году были открыты новые. Осенью продлили до площади Ленина маршрут № 3, ранее связывавший площадь Репина с Сенной. Также был открыт новый троллейбусный маршрут № 44 («Пр. Ветеранов – Пл. Московские ворота»).

В-третьих, именно Горэлектротрансу придется модернизировать местные тяговые подстанции, которые питают троллейбусную и трамвайную контактные сети. В "ЛСР-Строе" говорят, это не имеет отношения к концессии, просто станции строили в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века, их и так пора переделывать: «Оборудование тяговых подстанций, к которым концессионным соглашением предусмотрено присоединение питающей контактной сети трамвая, морально и физически устарело. В свою очередь концессионер выполняет мероприятия по установке нового присоединяющего контактную сеть трамвая оборудования».

С одной стороны, в этом есть резон — троллейбусами-то по-прежнему заведует ГУП. С другой – есть 25-я ТП, чисто трамвайная. Ее модернизация в теории может быть предлогом для того, чтобы пустить на сеть хотя бы один маршрут городского трамвая. «Трамвайная сеть не будет частной, все имущество будет принадлежать городу, – настаивают на терминах строители. – Именно поэтому концессионным соглашением предусмотрены участки совместного использования, на которых допускается организация маршрутов ГЭТа».

«Я бы продлил 7-й трамвай до Ржевки, отменил 30-й, а у 39-го изменил маршрут до Дальневосточного и далее по Гранитной улице до «Ладожской», – говорит координатор "Городских проектов" в Петербурге Арсений Афиногенов. Судя по всему, схожая логика и у чиновников городского правительства.

«Участок совместного использования трамвайной сети будет проходить по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до ж/д станции Ржевка, – поясняет ГЭТ. – Здесь планируется работа трамвайного маршрута №7, обслуживаемого петербургским Горэлектротрансом».

О том, как меняется маршрутная сеть в связи с концессией, «Фонтанка» писала ранее. На Наставников и Косыгина город не пустят, это бы сильно ударило по выручке концессионера, а, значит, и по бюджету. ТКК исходит из того, что годовой пассажиропоток составит 33,2 млн человек. Если загрузка окажется меньше, город будет выплачивать за каждого не перевезенного человека субсидию.

Николай Кудин

Справка:

Смольный подписал концессионное соглашение с ТКК в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», Группе «ЛСР» и подрядной организации «МК-20СХ». Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор, по договору, проведет реконструкцию путей на правом берегу Невы и построит депо на территории недостроенного трампарка №11. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей. Город со своей стороны уже выплатил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ добавит еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadller) оцениваются в 33 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (6)
alexpv
23 июня 2017 г. 14:42
не пойдут — это точно.Интересуюсь темой трамвая с детства, видел разные ремонты. И то как в 80-ых половину Среднеохтенского от Пороховской до пл Брежнева за ТРИ дня рельсы поменяли, нагнали техники со всего города и в три смены. В первый день рельсы выкорчевали, во второй траншею выкопали, в третий рельсы положили, в четвертый уже пошел трамвай по временному недоутрамбованному пути. В общем всякое бывало...Но здесь, судя по тому как на Хасанской парятся с несколькими сотнями метров уже который месяц — дело явно пахнет долгими годами.. А тут есть еще один нюанс, чем дольше идет ремонт, тем больше пассажиры привыкают к другим схемам передвижения, и когда трамвай пустят, то окажется, что он потерял почти половину своих клиентов, которые возвращаться не собираются.
taguan
23 июня 2017 г. 14:40
насчет "качества" работ этих всех рельсо-строителей: можно посмотреть как на Сердобольской в районе тр.путей (на автомобильной проезжей части) местами просел асфальт при движении в сторону Студенческой. И вдоль оголовка рельс уже мастика повылезала черными червями. Времени после ремонта прошло совсем мало.
DH
23 июня 2017 г. 14:38
В итоге, зачем это городу?
deniszakharov
23 июня 2017 г. 14:33
Если до сентября трамваи не пойдут до Ладожской там будет АД. Уже сейчас огромные пробки в т.ч. из-за выделенной полосы для автобусов и давка в общественном транспорте, даже если ты едешь домой в 17.00/17.30, т.е. ещё не час пик.
orangewind
23 июня 2017 г. 14:30
МК20СХ уже по старой схеме с госконтрактами все стырило, теперь вот ЛСР и думает как на оставшиеся гроши сколотить хоть что-нить.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
22.06.2017 19:00

Tele2 договорилась с Apple

Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Tele2
22.06.2017 11:53

Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками

Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг. Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения
Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины
Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
Сломанный состав вызвал сбой в движении по красной ветке метро в Петербурге
В Петербурге прокуратура пытается сократить очередь грузовиков за пропусками
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Застройка Мурино создала проблемы КАДу
"Трансстрой" - от Петербурга до Москвы
Недомытый фасад
Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус
Купи квартиру по Шияну
Закрытые сады Северной столицы
«Горожане», пишите Путину
Футбол и выпускники заставят Петербург покраснеть
Автомобилистов «бортанули» велодорожки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге

Кто забыл войну?

Новости компаний
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Tele2
22.06.2017 11:53
Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками
Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг. Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty
www.zolotaya-dolina.ru
21.06.2017 15:22
ЖК «Золотая Долина» запустила акцию
Для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия, но не хочет продавать свою квартиру задолго до сдачи нового дома, ЖК «Золотая Долина» предлагает уникальные условия рассрочки на ограниченное количество квартир.
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»
21.06.2017 13:53
УК «Новоселье» завершает строительство квартала «Гамма»
Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» разрастается и в скором времени готов будет принять новых жильцов.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
ЖК «Граффити»
16.06.2017 17:20
В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура
Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта. На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.
Банк «Санкт-Петербург»
16.06.2017 16:18
Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.