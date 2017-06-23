Зачем с частным трамваем «тянут резину»

Эксперты не уверены, что частный трамвай от «Ладожской» до Хасанской поедет в сентябре. Горэлектротрансу и вовсе не нравится технология, которую выбрал концессионер.

Первый этап частного трамвайного движения в Красногвардейском районе планируется запустить осенью. Между тем проблемы подрядчиков привели к тому, что на некоторое время работы встали, да и разрешения на строительство получены пока не в полном объеме. Когда же работы возобновились, транспортников ждали сюрпризы. Город не хочет, чтобы концессионер «тянул резину». А технологи удивляются тому, что «ЛСР-Строй» тянет резину в прямом смысле и гадают, что окажется прочнее – колеса или рельсы.

Трудности у проекта начались в конце прошлого года — вместе с трудностями МК-20СХ. Эта компания выступает подрядчиком первого участка частной трамвайной сети от «Ладожской» до Хасанской улицы. В сентябре ГЭТ снял пути, отменил 8-й маршрут, однако работы несколько месяцев практически не велись. Тогда же, осенью был пик проблем в банке «Пересвет», а именно он обеспечивал гарантии фирмы по контрактам на ремонт трамвайных путей на Петергофском шоссе (856 млн) и Сердобольской улице (121 млн). В феврале был расторгнут контракт на реконструкцию Богатырского проспекта, после чего МК-20СХ и город в лице Комстроя и Дирекции транспортного строительства начали перестрелку судебными исками.

77% до запуска

Читатели «Фонтанки» в начале года неоднократно обращали внимание, что на месте почившей «восьмерки» работы практически не ведутся. Пауза не прошла бесследно для генподрядчика, «ЛСР-Строя». Именно к этому времени относится уход с должности гендиректора Бориса Мурашова и его заместителя Евгения Васильева. В начале июня председатель совета директоров «Группы ЛСР» Александр Вахмистров также покинул свое место. Но формально все эти перестановки не были связаны с затруднениями на проекте «частного трамвая».

Активные работы начались только весной. Правда, на площадке теперь можно увидеть спецовки не МК-20СХ, а других подрядчиков, к примеру, «Лендорстрой-2». По информации «Фонтанки», привлекли также «ГрандСтрой», «НиК» и московский «Ремпуть». В МК-20СХ корреспонденту «Фонтанки» лаконично пояснили, что они остаются подрядчиком по Хасанской. «Компания задействована в проекте и продолжает выполнение работ, – говорит генподрядчик. – Однако, учитывая большой объем и сжатые сроки строительства, «Группой ЛСР» привлечены и иные организации».

У концессионера — ТКК — есть сайт, на котором отражается ход строительства. Портал носит игривое название «Чижик», и, судя по текстам, весь проект компания окрестила так же. На инфографике указано, что на Хасанской улице строительство выполнено на 63%, – в частности, на три четверти осуществлена раскладка рельсов и сварка стыков. Однако до Хасанской от станции «Ладожская» надо еще добраться — по двум отрезкам проспекта Косыгина и по проспекту Наставников. Степень готовности там — 3%, 7% и 20% соответственно. Всего пока сделано 23% от запланированного. Оно и неудивительно, – в реестре Госстройнадзора видно, что разрешение на строительство на Хасанской компания получила 30 января, на Наставников — в июне, по Косыгина документы и вовсе еще не выдавали.

Как рассказывают на стройке, концессионер несколько раз поднимал вопрос о возможном переносе сроков сдачи с сентября на месяц-другой. Аргумент есть – город с опозданием передал в аренду часть земельных участков. Формально это может быть обоснованием, ведь сроки отсчитываются с момента получения земли. Кроме того, есть технологические причины: в частности, на углу Косыгина и Наставников предполагается установить трамвайный узел австрийского производства — впервые подобный использовали у нас 20 лет назад на пересечении Литейного и улицы Некрасова, а в 2012 году смонтировали еще один на площади Репина. Оборудование еще не поступило.

Но для города принципиально запустить трамвай в сентябре: студенты возвращаются с каникул в многочисленные общежития района, пенсионеры – с дач. В комитете по инвестициям говорят, что отодвигать сдачу не предполагают. «На начальном этапе реализации проекта были задержки с передачей земельных участков, связанные с оформлением всех необходимых документов и разрешений. На сегодня большинство участков переданы концессионеру. Работы по данному проекту продолжаются согласно графику, – отчитывается "Группа ЛСР". – Запуск трамвайного движения первого пускового этапа намечен на осень 2017 года». В ТКК также говорят об осени в целом.

Резиновый маршрут

Сроки – не единственный спорный момент. Концессионер выбрал нетривиальную технологию.

В первом приближении рельсы можно разделить на трамвайные и железнодорожные. Принципиальное различие в том, что на трамвайном фактически сделана борозда, в которую утоплена реборда колеса, — что-то вроде гребня для фиксации колесной пары. Конструкция ж/д рельса проще — он увенчан обычной головкой, а реборда примыкает к ней с внутренней стороны. На рынке есть различные модели трамвайного рельса – от отечественного Тв-62 до импортного (и более дорогого) Ri-60. Тем не менее на частной трамвайной сети будет использоваться железнодорожное полотно.

Само по себе это не ноу-хау, вопрос – во что заковано колесо с тыльной стороны реборды. В Петербурге использовали различные варианты: мостовую выводили в уровень с рельсами за счет плитки, приделывали металлические уголки, которые обеспечивали зазор для реборды, выкладывали бетон. ТКК выбрало резину. Рельс одевают в резиновый саркофаг, оставляя промежуток для колеса, а потом заливают эту конструкцию в бетон и укладывают на тонкий слой цемента. Получается, что колесо острым краем реборды встречается не с металлом и не с бетоном, а с резиной. Раньше такую технологию в Петербурге применяли на остановках, где состав снижает скорость. Как выглядят такие пути спустя пару лет эксплуатации, можно увидеть на Петергофском шоссе.

Метод прямой аналогии здесь не работает, многое все же зависит от самой укладки. Однако характерно, что на кривых участках на Хасанской применяется трамвайный рельс на толстой бетонной плите, после этого еще и запаянный бетоном в уровень, — т. е. куда более основательная модель. По резиновому жёлобу трамвай будет кататься по прямой с указанной максимальной скоростью 40-45 км/ч, а на деле сможет разгоняться и до 60. При этом в борозде будет скапливаться пыль, песок, говорят эксперты. Тот факт, что машины не будут на выделенной полосе разносить грязь, не сильно утешает. Сам трамвай посыпает рельсы песком на скользких участках, чтобы не буксовать, так что дополнительного трения не избежать.

«По нормативным документам разрешается использование железнодорожных рельсов при устройстве трамвайного пути. Срок их службы больше, порядка 20 лет, по сравнению с трамвайными рельсами – 10-12 лет, – рассказали «Фонтанке» в "Группе ЛСР". – Плита из армированного фибробетона позволит увеличить срок эксплуатации. Также монолитная конструкция позволяет улучшать шумовые характеристики при движении».

Есть еще одна тонкость. В интересах устойчивости рельсы устанавливаются, как правило, под небольшим уклоном друг к другу, а реборда, соответственно, «растет» из тела колеса не под прямым углом, а под тупым. В Красногвардейском районе рельсы положат без уклона. Это значит, что колесо будет соприкасаться только с их внутренней стороной. По крайней мере, пока до нужной формы не сточится рельс или колесо, – в зависимости от того, что окажется менее прочным.

По информации «Фонтанки», инженеры Горэлектротранса уже высказывали по этому поводу осторожные возражения. «В данный момент замечания со стороны ГУПа имеются, предложенные варианты укладки путей предприятием не согласованы, – подтверждают там. – Представители предприятия считают, что в конструкции путей должен применяться специализированный трамвайный рельс – желобчатый, то есть применяться опыт европейских стран».

Сколько платит город

Проект частный, и мнение городского предприятия для концессионера не особенно принципиально. Однако если все пойдет по плану, через 30 лет ГЭТу принимать на баланс эти пути, и ГУП было бы не против еще их поэксплуатировать, а не начинать ремонт тут же. Предприятие и так уже несет расходы. Во-первых, оно за свой счет демонтирует собственные пути — последний 30-миллионный конкурс на Наставников был объявлен буквально на этой неделе.

Во-вторых, темпы работ заставляют думать, что с отменой трамвая № 8 можно было бы не сильно торопиться. Осенью какое-то время поработать на город он еще мог. В ГЭТ не хотят ссориться из-за недополученного.

«После закрытия маршрута №8 нагрузка была перераспределена на другие маршруты Горэлектротранса, например, усилен маршрут трамвая № 59, – говорят там. – Кроме того, в 2016 году были открыты новые. Осенью продлили до площади Ленина маршрут № 3, ранее связывавший площадь Репина с Сенной. Также был открыт новый троллейбусный маршрут № 44 («Пр. Ветеранов – Пл. Московские ворота»).

В-третьих, именно Горэлектротрансу придется модернизировать местные тяговые подстанции, которые питают троллейбусную и трамвайную контактные сети. В "ЛСР-Строе" говорят, это не имеет отношения к концессии, просто станции строили в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века, их и так пора переделывать: «Оборудование тяговых подстанций, к которым концессионным соглашением предусмотрено присоединение питающей контактной сети трамвая, морально и физически устарело. В свою очередь концессионер выполняет мероприятия по установке нового присоединяющего контактную сеть трамвая оборудования».

С одной стороны, в этом есть резон — троллейбусами-то по-прежнему заведует ГУП. С другой – есть 25-я ТП, чисто трамвайная. Ее модернизация в теории может быть предлогом для того, чтобы пустить на сеть хотя бы один маршрут городского трамвая. «Трамвайная сеть не будет частной, все имущество будет принадлежать городу, – настаивают на терминах строители. – Именно поэтому концессионным соглашением предусмотрены участки совместного использования, на которых допускается организация маршрутов ГЭТа».

«Я бы продлил 7-й трамвай до Ржевки, отменил 30-й, а у 39-го изменил маршрут до Дальневосточного и далее по Гранитной улице до «Ладожской», – говорит координатор "Городских проектов" в Петербурге Арсений Афиногенов. Судя по всему, схожая логика и у чиновников городского правительства.

«Участок совместного использования трамвайной сети будет проходить по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до ж/д станции Ржевка, – поясняет ГЭТ. – Здесь планируется работа трамвайного маршрута №7, обслуживаемого петербургским Горэлектротрансом».

О том, как меняется маршрутная сеть в связи с концессией, «Фонтанка» писала ранее. На Наставников и Косыгина город не пустят, это бы сильно ударило по выручке концессионера, а, значит, и по бюджету. ТКК исходит из того, что годовой пассажиропоток составит 33,2 млн человек. Если загрузка окажется меньше, город будет выплачивать за каждого не перевезенного человека субсидию.

Николай Кудин