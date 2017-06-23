В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам

Комитет по законодательству ЗакСа предложил изменить закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Документ поддержали на заседании комитета 23 июня.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инициатива запрещает продажу алкоголя ночью в пунктах общественного питания в таре и упаковке - банках, бутылках и стаканчиках.

«Таким образом, магазины, прикрывающиеся пунктами питания, больше не смогут откупоривать бутылки и продавать их на вынос»,- считают депутаты.

«В магазинах сейчас выбор алкогольной продукции шире, чем молочной. Постоянно открываются лжебары, люди жалуются. Этот закон прикроет недобросовестные точки общественного питания, в ресторанах по-прежнему можно будет заказать алкоголь, их эта норма не затронет»,- заявил автор законопроекта Денис Четырбок.

Инициативу поддержали в комитете по предпринимательству и потребительскому рынку Смольного.

Отметим, что сейчас в Петербурге действует только запрет на продажу алкоголя с 22.00 до 11.00.