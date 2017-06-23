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23.06.2017 10:28

«Эталон ЛенСпецСМУ» отремонтирует дорогу на Русановской улице

«Эталон ЛенСпецСМУ» отремонтирует дорогу на Русановской улице
«Эталон ЛенСпецСМУ»

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к ремонту дорожного полотна Русановской улицы в ЖК «Ласточкино гнездо».

Русановская улица отсутствует в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения, поэтому замену дорожного покрытия выполняет «Эталон ЛенСпецСМУ», являясь социально ответственной компанией. На некоторых участках производится не только ямочный, но и капитальный ремонт дороги. Уже в скором времени жители «Ласточкиного гнезда» смогут с комфортом передвигаться на автомобилях по отремонтированной дороге. Компания планирует завершить работы до конца июля 2017 года.

Жилой комплекс комфорт-класса «Ласточкино гнездо» расположен в Невском районе на Русановской улице. Комплекс состоит из 12-высотных корпусов разной этажности с полноценной внутренней инфраструктурой и современными инженерными системами. Для автовладельцев построены многоуровневые паркинги и гостевые парковки. На территории ЖК «Ласточкино гнездо» Компания построила новую современную школу с двумя бассейнами и двумя спортивными залами на 825 мест. Район отличается хорошо развитой транспортной инфраструктурой: на автомобиле до центра города можно добраться за 30 мин, вблизи находятся неразводной Вантовый мост и КАД.

Справка о ГК «Эталон»
 


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