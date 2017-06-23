Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
Петербуржец принес полицейским оружие вермахта, которое отобрал у знакомого, не поддавшись соблазну пострелять.
Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 22 июня в отдел полиции Калининского района пришел мужчина. Выложив перед сотрудниками немецкий пистолет системы «Вальтер Р38», он рассказал историю, как заполучил оружие прошлого века.
По его словам, на проспекте Просвещения малознакомый мужчина показал ему трофей и предложил найти патроны, но сознательный петербуржец пренебрег развлечением, отобрал оружие и пошел сдаваться правоохранителям.
«Вальтер» направили на экспертизу. Проводится проверка.
Справка:
На вооружение вермахта «Вальтер» был принят в 1938 году под названием P38 (нем. Pistole 38). Со временем он вытеснил пистолет Люгера и стал самым массовым пистолетом германской армии.