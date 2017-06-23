Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона

Вор в джинсовом костюме не нашёл в квартире жителя Приморского района Петербурга больших денег, но недостающее добрал ювелирными украшениями.

Как стало известно «Фонтанке», незваный гость 22 июня зашёл в двухкомнатную квартиру дома на Планерной улице в промежуток с часу до трёх дня. Живущий там гендиректор одного из местных издательств, в большом количестве выпускающих книги православной тематики, больших сумм дома не хранил. Вор нашёл сто тысяч, но деньгами решил не ограничиваться и выпотрошил шкатулку с драгоценностями. Серьги, кольца, подвески и часы пострадавший бизнесмен оценил в полмиллиона рублей.

На возможного преступника указала дочь, которая видела подозрительного мужчину, крутившегося на их этаже. Полицейским она описала мужчину лет сорока: темноволосого, смуглого, худого, одетого в голубой джинсовый костюм.