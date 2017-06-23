Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве

Начальник разведки 1 батальона 54 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник был убит в ходе конфликта, произошедшего у станции метро «Золотые ворота» в центре Киева.

Об этом 23 июня информирует телеканал «Эспрессо». По его данным, спор возник из-за того, что сын Олейника около входа в метро громко играл на синтезаторе. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал музыканту свои претензии. За молодого человека вступился его отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына.

Преступника задержали рядом с местом убийства. После содеянного он спрятался в подъезде одного из близлежащих домов.

Пресс-секретарь 54-й бригады ВСУ Юрий Богун на своей странице в Facebook сообщил, что Олейник более 15 лет возглавлял профсоюз украинских мигрантов, а также был руководителем профсоюза ветеранов АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют военные действия в Донбассе). «Ты всегда был бескомпромиссно принципиальным. Брал на себя даже больше, чем мог. Брал за себя и за других, которые сторонились», — написал он.

1 июня в Киеве было совершено покушение на бывшего руководителя батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, бывшего бойца полка «Киев» Амину Окуеву. По официальной версии, киллер, представившийся журналистом газеты Le Mond Алексом Вернером, договорился об интервью с Осмаевым и Окуевой. В ходе беседы он достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева тоже достала наградной пистолет и четырежды выстрелила в убийцу.