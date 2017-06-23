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23.06.2017 10:21

Польша возобновила прием российского газа

Газовый оператор Польши — Gaz-System — возобновил прием российского газа в свою систему после улучшения его качества. Прием топлива в газотранспортную систему страны из газопровода Ямал — Европа возобновился в 6:00 (7:00 мск).

22 июня «Газпром» сообщил, что возобновил поставку газа контрактного качества в газотранспортную систему Польши. При этом немецкая газотранспортная компания Gascade продлила до 24 июня ограничения на прием газа из газопровода Ямал — Европа.

Напомним, польский газотранспортный оператор Gaz System в среду, 21 июня, прекратил прием газа, предназначенного для польских потребителей, из газопровода Ямал — Европа из-за ненадлежащего качества газа. По данным «Коммерсанта», газ оказался слишком влажным, поскольку по газопроводу, видимо, прошла жидкостная пробка.

 

 


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