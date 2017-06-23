Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки

Двух приезжих из Средней Азии задержали по подозрению в растлении и изнасиловании одной девочки. По версии следствия, оба в разное время подкараулили жертву в парадной в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 22 июня в полицию обратилась женщина, заявившая о двух преступлениях в отношении дочери-шестиклассницы. По её словам, девочка 12 лет ещё в марте стала жертвой изнасилования. Нападение произошло на лестничной площадке дома на проспекте Науки. Мать добавила, что в том же подъезде в ноябре прошлого года к дочери приставал другой мужчина.

Под подозрением оказались граждане Узбекистана 20 и 25 лет. Полицейские задержали обоих. Уголовные дела возбуждены по статье об изнасиловании и развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.