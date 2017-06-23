Советник Путина: Дуров должен исполнять законы, как и его конкуренты

Советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко прокомментировал открытое письмо главы Роскомнадзора Александра Жарова к основателю Telegram Павлу Дурову. Клименко подчеркнул, что мессенджер Дурова должен исполнять законы, как и его конкуренты.

Клименко напомнил, что его карьера в качестве советника президента по Интернету началась с вопроса о деятельности Telegram.

«На вопрос о Telegram я ответил, что рано или поздно Павлу Дурову придется исполнять законы стран, на территории которых работает», — сказал он.

«И да, все игроки рынка должны быть равны в отношении исполнения законов», — добавил Клименко.

В своем открытом письме, опубликованном на сайте Роскомнадзора, глава ведомства предупредил Павла Дурова о возможной блокировке Telegram. По словам Жарова, «все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны». Он заявил, что руководство Telegram до сих пор не исполнило требования российских властей, связанных с включением в реестр организаторов распространения информации, в связи с чем мессенджер может быть в ближайшее время заблокирован.

В мае команда мессенджера заявила, что не будет делиться данными с правительственными структурами. В Telegram подчеркнули: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас».

Для включения в российский реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, мессенджер должен передать ведомству необходимые для этого данные. Кроме того, компании, включенные в реестр, обязаны хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей» в течение шести месяцев и передавать их властям по требованию.