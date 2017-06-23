Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»

В Петербурге в музее-усадьбе Державина (наб. реки Фонтанки, 118) пройдет благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина», в поддержку нового социального проекта помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Крестники».

В концерте примут участие музыкальные коллективы – друзья Детских центров Надежды Самойловой «Светлый город». В их исполнении прозвучат классические музыкальные произведения, созвучные поэзии Пушкина. Проиллюстрировать поэтические отрывки помогут балетные миниатюры. Зрителей также ждут сюрпризы – веселые проделки Кота Ученого. Читать стихи будут не только актеры, но и руководители различных организаций города – участников проекта.

О самой Надежде Самойловой, ее семье, о том, как она создала «Светлый город», «Фонтанка» уже неоднократно писала. Новый проект «Крестники» призван помочь поддержать таланты и способности ребят из Центров «Светлый город», детей с ограниченными возможностями, но при этом стремящихся реализовать свои таланты максимально.

«Проект «Крестники» стремится наладить связь между творческими компаниями и воспитанниками Центров таким образом, чтобы организации исполняли роль кураторов-помощников по отношению к детям, «крестникам». Так, например, куратором ребенка, сочиняющего рассказы, может стать крупное издательство; если ребенок интересуется медициной, то куратором может стать одна из частных клиник; над ребенком, любящим готовить, может взять шефство сетевой ресторан; если ребенок способен к изучению иностранного языка, то крупный лингвистический центр может оказать ему поддержку; музыкально одаренных детей может поддержать частная музыкальная школа», – рассказавают авторы проекта.

Совсем недавно к проекту присоединился музей А.С. Пушкина и стал крестным литературно одаренному шестилетнему Егору. У ребенка двигается только одна рука, которой он набирает на специальной клавиатуре тексты своих историй про любимого персонажа— доброго и мудрого Цукацика.

На концерт в поддержку проекта «Крестники» приглашаются все желающие, однако организаторы отмечают, что количество мест ограничено. Концерт пройдет 25 июня, начало в 15.30.

Вход свободный. При желании можно будет сделать пожертвование. Все собранные средства будут перечислены проекту «Крестники» и направлены на оплату специалистов, работающих с детьми, и расходные материалы для творчества.