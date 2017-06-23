Петербуржцы отдали убедительным аферистам больше миллиона за спасение родных

Трио аферистов выманило у петербуржцев более миллиона рублей, стращая потерпевших рассказами про попавших в беду родственников. Актерские таланты подозреваемых будет оценивать следствие.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, оперативники уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержали троих неработающих мужчин. По предварительной информации, в феврале этого года они настолько убедительно описали петербуржцу незавидное будущее сына, который якобы устроил аварию, что тот выложил полмиллиона рублей и три тысячи долларов, чтобы спасти ребенка от полиции. В апреле этого года в такую историю, но уже про мужа, поверила петербурженка, которая, не задумываясь, попыталась «выкупить» супруга за 800 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка, по обоим фактам возбуждены уголовные дела. Двоих подозреваемых взяли под стражу, третий находится под домашним арестом.