За любовь со школьницей молодой петербуржец ответит по уголовной статье

Слишком близкие отношения с малолетней возлюбленной закончились для 20-летнего жителя Петербурга тесным знакомством с полицией и Уголовным кодексом.

Как стало известно «Фонтанке», в половине шестого утра 22 июня в дежурную часть отдела полиции в Кировском районе города обратилась 49-летняя местная жительница. Встревоженная женщина сообщила о слишком взрослом друге внучки-восьмиклассницы. По её словам, девочка, которой ещё не исполнилось и 14, занималась сексом с 20-летним. Встреча произошла, как узнала бабушка, поздно вечером два дня назад в квартире на Российском проспекте.

По указанному адресу полицейские нашли парня, которому вменили 134 статью УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста»). Молодого человека оставили под подпиской о невыезде.