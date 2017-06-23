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Туризм
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23.06.2017 09:25

Катар упростил визовый режим для россиян

Катар упростил процедуру оформления виз для граждан России. Теперь россиянам не понадобится приглашение и одобрение министерства внутренних дел арабской страны.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление МВД Катара.

Российские путешественники смогут получить визу по прилете в страну. Для этого им понадобится действующий заграничный паспорт (со сроком действия минимум полгода), бронь отелей, порядка 1,5 тысячи долларов на банковской карте и обратный билет.

В аэропорту российские путешественники смогут получить визу на месяц. Ее стоимость составит 100 риалов (около 27 долларов).

На данный момент Катар пускает без виз лишь граждан Турции и ряда стран Персидского залива. Кроме того, процедура оформления разрешительных документов по прилете действует для граждан еще ряда государств.

Ранее Доху обвинили в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутриполитической ситуации в Саудовской Аравии, Египте и других странах. После этого ряд арабских стран разорвал со Катаром дипломатические отношения. Кроме того, в страну перестали летать шесть авиакомпаний: Emirates, Flydubai и Etihad Airways (ОАЭ), Saudia (Саудовская Аравия), Gulf Air (Бахрейн) и Egypt Air (Египет).

 

 

Источник: "Лента.ру"


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