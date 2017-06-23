Глава Роскомнадзора лично пригрозил Дурову блокировкой Telegram, но оставил выбор
Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня лично пригрозил владельцу и создателю Telegram Павлу Дурову блокировкой мессенджера в случае, если тот не предоставит ведомству информацию про сервис. Необходимость крайних мер чиновник объяснил требованиями российского законодательства.
Текст обращения к Дурову опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем глава регулятора сетует на то, что все попытки пообщаться с командой мессенджера оказались тщетными, хотя практически ежедневно Роскомнадзор шлет безответные письма по всем доступным адресам. В них ведомство просит заполнить анкету со сведениями про Telegram, чтобы сервис включили в реестр организаторов распространителей информации.
«Действующий правовой статус Telegram в России не изменится», – успокаивает Жаров, но тут же добавляет, что отказ повлечёт за собой блокировку, а времени на принятие решения осталось немного.
«Выбор за вами», – резюмировал Жаров.
Справка:
Внимание Роскомнадзора к проекту Дурова связано с законом о персональных данных, по которому информация о российских пользователях должна храниться на российских же серверах. При этом основатель «ВКонтакте» к сотрудничеству не стремится и после того, как в мае 2017 года Роскомнадзор запретил на территории РФ мессенджеры BlackBerry Messenger, Line, Imo и аудиовизуальный чат WeChat.
Кроме закона о персональных данных, над сервисом «повис» новый законопроект о запрете анонимности в мессенджерах — его в первом чтении приняли депутаты Государственной думы. В тексте документа говорится, что мессенджеры будут обязаны предоставлять услуги только тем пользователям, которые идентифицированы по номеру мобильного телефона.