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Общество
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23.06.2017 09:09

Минобороны заявило о «ювелирном» ударе по позициям ИГ в Сирии

Российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар», находящиеся в Средиземном море, выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии, объявило Минобороны.

Подлодка «Краснодар», заявили в Минобороны», осуществила пуск ракет из подводного положения.

Крылатые ракеты, по данным оборонного ведомства, уничтожили склады вооружения и командные пункты ИГ. В районе населенного пункта Акербат провинции Хама «после ювелирного попадания крылатой ракетой «Калибр» сдетонировал арсенал боевиков».

«Остатки боевиков и объектов террористов», сообщило Минобороны, были уничтожены воздушными ударами ВВС РФ.

В предыдущий раз ведомство объявляло о запуске ракет «Калибр» с борта подлодки «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен» в конце мая.

Россия проводит операцию в Сирии с сентября 2015 года. С момента начала операции известно как минимум о трех случаях применения «Калибров» против ИГ в арабской республике.

 

Источник: "Медуза"


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