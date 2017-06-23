Минобороны заявило о «ювелирном» ударе по позициям ИГ в Сирии

Российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар», находящиеся в Средиземном море, выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии, объявило Минобороны.

Подлодка «Краснодар», заявили в Минобороны», осуществила пуск ракет из подводного положения.

Крылатые ракеты, по данным оборонного ведомства, уничтожили склады вооружения и командные пункты ИГ. В районе населенного пункта Акербат провинции Хама «после ювелирного попадания крылатой ракетой «Калибр» сдетонировал арсенал боевиков».

«Остатки боевиков и объектов террористов», сообщило Минобороны, были уничтожены воздушными ударами ВВС РФ.

В предыдущий раз ведомство объявляло о запуске ракет «Калибр» с борта подлодки «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен» в конце мая.

Россия проводит операцию в Сирии с сентября 2015 года. С момента начала операции известно как минимум о трех случаях применения «Калибров» против ИГ в арабской республике.