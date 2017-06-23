На Ржевке изнасиловали пенсионерку

Петербурженку пенсионного возраста изнасиловали на садовом участке в Красногвардейском районе днем 21 июня. Преступник покусился не только на честь дамы, но и на деньги.

Как стало известно «Фонтанке», вооруженный ножом злоумышленник подкараулил 64-летнюю жертву у дома №54 по Поселковой улице. Потерпевшая также лишилась 1100 рублей и мобильного телефона, которые в финале прихватил ее обидчик.

По факту возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.