Сломанный состав вызвал сбой в движении по красной ветке метро в Петербурге

Из-за сломанного состава петербуржцы утром 23 июня толпятся на платформах 1-й линии метро. Поезда ходят с большими интервалами и с трудом вмещают пассажиров.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе подземки, движение от станции «Проспект Ветеранов» в сторону центра было затруднено с шести часов утра. Причиной стал неисправный состав, который пришлось убирать с путей. В настоящее время, заверили в метрополитене, проблема решена, и движение восстанавливается.

Читатели пишут, что добраться до центра всё ещё тяжело. Ждать поезда, по их словам, приходится по пять-шесть минут. Практически вдвое увеличенный интервал собрал толпы на платформах. При этом, жалуются пассажиры, желающие уехать на работу не могут зайти в вагоны и вынуждены ждать следующий, такой же переполненный поезд.