Петербурженка родила двух мертвых мальчиков и закопала на кладбище

Жительница Петербурга дома родила двух мертвых детей и попросила сожителя похоронить их. Тела недоношенных младенцев минувшим вечером на Богословском кладбище нашли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке», тревогу изначально забили медики, которые приехали по вызову в один из домов по улице Коммуны. Там они увидели женщину 36 лет, которая по всем признакам родила раньше срока и получила серьезные осложнения. Пациентка объяснила, что два дня назад у нее появились на свет двое мальчиков, которые не подавали признаков жизни. Поэтому она попросила любовника помочь с похоронами.

Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.