Главреда «Страны.ua» обвинили в вымогательстве $10 тысяч

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва задержан в Киеве по делу о вымогательстве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры Киева полицией задержан Игорь Гужва, который требовал и получил $10 тысяч за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что «у следствия имеются видео и аудиодоказательства».

По сообщениям украинских СМИ, 22 июня в редакции издания прошли обыски. Всё здание бизнес-центра, где располагается офис, было оцеплено сотрудниками СБУ.

По словам самого Гужвы, следственные действия были связаны с критическими публикациями в адрес депутата Верховной рады от «Радикальной партии» Дмитрия Линько. При этом главред называет уголовное дело сфальсифицированным.

Портал «Страна.ua» был запущен Игорем Гужвой в начале 2016 года. Сайт неоднократно критиковался за «пророссийскую» редакционную политику.