Казахстан опроверг отправку своих военных в Сирию

Казахстан не ведет переговоров об отправке своих военнослужащих в Сирию, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, свой вклад в процесс урегулирования сирийского кризиса Казахстан вносит посредством предоставления площадки Астаны для встреч по ситуации в Сирии.

«Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран — гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля»,— сказал чиновник.

22 июня одна из стран—гарантов перемирия в Сирии, Турция, объявила о новой инициативе России: отправке на территорию республики киргизских и казахских военных. По данным «Коммерсанта», речь идет о возможной отправке наблюдателей, которые вместе с военными полицейскими из РФ будут обеспечивать правопорядок в провинции Идлиб.