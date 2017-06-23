СМИ: Видео с «российской авиацией в Сирии» для Путина подготовили в Генштабе

Видеозапись, которую президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в многосерийном фильме «The Putin interviews» как работу российской авиации в Сирии, была подготовлена одним из управлений Главного оперативного управления Генерального штаба.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны и собеседник, близкий к Кремлю.

Кто запрашивал информацию у главы Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игоря Конашенкова, не известно. Источник, близкий к Кремлю, отмечает, что Конашенков по просьбе сотрудников администрации президента запросил информацию для главы государства у начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Сергея Рудского. Тот, в свою очередь, поручил собрать материалы по боевым действиям в Сирии для президента одному из своих заместителей (их два – Виктор Познихир и Игорь Дылевский).

После сбора данных в одном из управлений ГОУ Генштаба информация поступила в ДИМК Минобороны, затем Конашенков передал данные в администрацию президента.

Ролик, который, по мнению военных экспертов и блогеров, идентичен показанному Путиным Стоуну видео, разошелся в рунете еще в 2016 году. «Российская» версия ролика распространялась на Youtube с наложенной поверх аудиодорожкой переговоров украинских пилотов во время штурма аэропорта в Донецке в мае 2014 года. Два видео кажутся идентичными, прокомментировал РБК Дмитрий Горенбург, сотрудник Дэвисовского центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, после просмотра кадров. Он не исключил, что помощники российского президента получили задание найти подходящие кадры в Yotube и ошиблись, предоставив другое видео, которое на самом деле показывает операцию сил США.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса на запрос журналистов, соответствует ли действительности предположение СМИ и блогеров о том, что показанное Путиным Стоуну видео снято с прицельного комплекса вертолета Apache, ответила, что «нет комментариев по поводу этого видеопродукта».

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков исключал возможность ошибки с продемонстрированным президентом видео, и позже отмечал, что кадры «авиаударов по террористам Исламского государства (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии», показанные Путиным Стоуну, являются материалами Минобороны России, а телефон, с которого президент показал запись, принадлежит «одному из сотрудников». Сам Стоун сообщения о том, что на видеозаписи показан удар американского вертолета Apache по позициям в Афганистане, назвал «мелочью».