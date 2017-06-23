В Балашихе закрыли свалку, на которую пожаловались Путину

В Балашихе прошло официальное закрытие полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Полигон закрыт. На сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо провести обследование», — заявил Коган.

Сообщается, что во время закрытия свалки рано утром 23 июня присутствовали министр, глава Балашихи Евгений Жирков и представители прессы.

У въезда в «Кучино» установили бетонные блоки, ворота, возле въезда установлен рекламный щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт».

Напомним, на свалку пожаловались местные жители в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня. После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть полигон.