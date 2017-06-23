МВД, Росгвардия и СПЧ подготовят изменения в закон о массовых мероприятиях

Министерство внутренних дел совместно с Росгвардией и Советом по правам человека при президенте России создадут рабочую группу, которая подготовит изменения в законодательство о массовых мероприятиях. Решение стало итогом четырехчасового совместного заседания, которое прошло 22 июня в столице.

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», — цитирует «Интерфакс» главу комиссии Николая Сванидзе.

В этот день на Тверскую улицу в Москве на несакционированную акцию против коррупции вышло несколько тысяч человек, около 900 из них были задержаны. В Петербурге на Марсово поле по разным оценкам в аналогичном митинге участвовали от 5 до 10 тысяч протестующих. 630 человек, по данным штаба помощи задержанным, провели ночь в отделениях. По итогам судов около 200 участников петербургского митинга получили 930 суток административного ареста и 4,5 млн рублей штрафов.

Общественный совет при петербургском главке уже направил руководству ГУ МВД свои предложения по изменению городского закона о публичных мероприятиях. Он счел неуместными многотысячные митинги на Марсовом поле в центре города, поскольку оно является местом захоронения людей, а туристы, осматривающие достопримечательность, могут пострадать от действий участников подобных акций.