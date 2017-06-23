СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела еще одно испытание двигателя ракеты-носителя, передает Fox News со ссылкой на два источника в американских учреждениях.

По словам чиновников, проведенное в среду, 21 июня, испытание стало первым с того момента, как в марте была осуществлена серия из трех тестов.

Собеседники телеканала, слова которых приводит Lenta.ru, отметили, что двигатель может быть использован на разрабатываемой в КНДР межконтинентальной баллистической ракете либо космической ракете-носителе.

10 июня КНДР заявила, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты могут пройти в ближайшее время. В Пхеньяне выразили уверенность в успешном испытании и заявили, что США не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».

Ранее представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью ЦТАК страны усомнился в способности Вашингтона перехватить ракеты КНДР. При этом испытания системы перехвата МБР, проведенные Соединенными Штатами, он назвал серьезной военной провокацией. Испытания состоялись 30 мая, спустя день после того, как Пхеньян успешно запустил баллистическую ракету.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных испытаний. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.