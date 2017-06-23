Еще
02:02 23.06.2017
Пришлите свою новость!
01:49
Ночной спектакль с участием джазмена Билли Новика сыграют в Театре комедии
01:30
Британцы Red Snapper приедут с принцем
00:50
МВД, Росгвардия и СПЧ подготовят изменения в закон о массовых мероприятиях
00:31
СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты
00:14
Правительство предложило повысить штрафы за продажу некачественного бензина
22/06
«Адмиралтейскую» открыли после проверки
22/06
Канонира из Магриба, потерявшего паспорт в Луге, увезли в Москву
22/06
«Адмиралтейскую» закрыли для проверки
22/06
Германия и Чили сыграли вничью в Казани
22/06
Мировые цены на нефть растут
22/06
В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж
22/06
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
22/06
Совладелец Fort Group вышел из ЛДПР
22/06
В Петербурге прокуратура пытается сократить очередь грузовиков за пропусками
22/06
Пятеро рабочих в Москве погибли от испарений в канализационном коллекторе
22/06
Бундестаг сократит финансирование ультраправых
22/06
В Петербурге начали формировать комиссии для реализации проектов горожан
22/06
Сергей Маковецкий впервые сыграет Мольера в Петербурге
22/06
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
22/06
Роналдо приехал в Петербург и поселился на Невском
22/06
"Фонтанка" за 60 секунд - 22 июня
22/06
«Зенит» предлагает 12 млн евро за Павона, «Бока Хуниорс» требует 15 млн
22/06
Священник Грозовский не признал вину в педофилии
22/06
Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
22/06
Бывший замначальника Невского УМВД арестован за погоню с наркотиками
22/06
В Петербурге 16% жилья продается дороже 10 млн рублей
22/06
Дороги в поселке Александровская построят за 200 млн рублей
22/06
СМИ: Мария Захарова сочинила несколько песен для Московского кинофестиваля
22/06
СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом
22/06
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
22/06
Турция: Россия предложила направить военных Киргизии и Казахстана в Сирию
22/06
В Финляндии строят второй СПГ-терминал
22/06
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семейных спорах
22/06
В Финляндии педофилу дали 3,6 года тюрьмы
22/06
Метро «Крестовский остров» работает в обычном режиме
22/06
Трое рабочих погибли в столичной канализации
22/06
Отбывших арест участников акции на Марсовом поле снова задержали
22/06
Главным пограничником Петербурга и Ленобласти назначен Сергей Дорофеев
22/06
В Петербурге будут повышать доступность медпомощи льготной арендой для частников
22/06
Госстройнадзор: Дома, построенные на намыве, введены с соблюдением действующего законодательства
22/06
Главу штаба Навального отправили под арест
22/06
Дочь спикера ЗакСа стала первым заместителем главы Петроградского района
22/06
За футбольными фанатами в Петербурге приглядывают больше 10 тысяч спасателей
22/06
"Крестовский остров" закрыли на вход
22/06
Губернатор Подмосковья закрыл свалку в Балашихе по настоятельной рекомендации Путина
22/06
60-летие возобновления полуденного выстрела отметят концертами
22/06
«Золотому парашютисту» Быкову просят 12 лет
22/06
Google.ru оперативно пропал из реестра запрещённых сайтов
22/06
Четвертый пострадавший от распития метанола умер в реанимации Сергиева Посада
22/06
Фотограф Reuters заснял злого Медведева и мокрого Путина
22/06
Забаненный в Twitter cоратник Навального хочет судиться с Медведевым
22/06
Федеральное правительство повысило прожиточный минимум россиян на 218 рублей
22/06
Кто забыл войну?
22/06
Основная страница Google.ru недоступна части пользователей в России
22/06
Путин сделал замечание Силуанову за нерасторопность
22/06
В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих
22/06
Мнение: Современные планировки квартир позволяют покупателю сэкономить до 25%
22/06
По делу о погоне за полковником полиции нашли 1000 таблеток наркотика
22/06
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
22/06
Кризисный центр для женщин создал анимационный ролик против насилия
22/06
Путешественник Дмитрий Пучков пешком пересечет Финляндию с севера на юг
22/06
Почти 14 тысяч петербуржцев стали невыездными к лету из-за долгов
22/06
Русские испанцы: как в СССР испанских детей спасали
22/06
Троицкий мост разведут на целые сутки из-за «Алых парусов»
22/06
В Подмосковье произошло массовое отравление спиртным
22/06
Сейм Польши принял закон о сносе памятников бойцам Красной армии
22/06
Экс-мэр финского города Вантаа сядет в тюрьму за взятки
22/06
Россиян призвали привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе
22/06
Директор «Воина-В» рассказал, как давал взятку экс-депутату Нотягу
22/06
Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.06.2017 00:31

СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела еще одно испытание двигателя ракеты-носителя, передает Fox News со ссылкой на два источника в американских учреждениях.

По словам чиновников, проведенное в среду, 21 июня, испытание стало первым с того момента, как в марте была осуществлена серия из трех тестов.

Собеседники телеканала, слова которых приводит Lenta.ru, отметили, что двигатель может быть использован на разрабатываемой в КНДР межконтинентальной баллистической ракете либо космической ракете-носителе.

10 июня КНДР заявила, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты могут пройти в ближайшее время. В Пхеньяне выразили уверенность в успешном испытании и заявили, что США не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».

Ранее представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью ЦТАК страны усомнился в способности Вашингтона перехватить ракеты КНДР. При этом испытания системы перехвата МБР, проведенные Соединенными Штатами, он назвал серьезной военной провокацией. Испытания состоялись 30 мая, спустя день после того, как Пхеньян успешно запустил баллистическую ракету.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных испытаний. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15

Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен

Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45

Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием

Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МВД, Росгвардия и СПЧ подготовят изменения в закон о массовых мероприятиях
СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Совладелец Fort Group вышел из ЛДПР
Бундестаг сократит финансирование ультраправых
СМИ: Мария Захарова сочинила несколько песен для Московского кинофестиваля
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Турция: Россия предложила направить военных Киргизии и Казахстана в Сирию
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семейных спорах
Главным пограничником Петербурга и Ленобласти назначен Сергей Дорофеев
«Этими арестами власть готовит себе врагов»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Как Стоун не узнал своих
«Северокорейская тюрьма – это неприятно, но не ужасно»
Полиция добра
Июнь 1917 года: есть такая партия!
«Это, конечно, не санаторий, но условия нормальные»
Как уничтожить собственный бизнес? Вредные советы от Константина Бакшта
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге

Кто забыл войну?

Новости компаний
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.