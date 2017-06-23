Правительство предложило повысить штрафы за продажу некачественного бензина

Правительство России предложило повысить штрафы за производство и продажу некачественного топлива. Автозаправочные станции, заправляющие в автомобили некачественный бензин, рискуют остаться без товара и без одного процента от годовой выручки.

Законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), опубликован в базе документов Государственной думы 22 июня.

Как следует из пояснительной записки, за нарушения требований технических регламентов при производстве и продаже автомобильного, авиационного и судового топлива должностные лица будут оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица заплатят от 100 до 300 тысяч рублей в виде штрафа. К таким последствиям может, например, привести небрежное отношение к маркировке и информации для потребителей. Доля таких нарушений в 2015 году достигала 58 процентов.

Изготовление и реализация некачественного топлива, физико-химические характеристики которого нарушают установленный регламент, серьезнее ударит по кошельку продавцов и промышленников. За подобное нарушение придется расстаться с одним процентом от выручки за предыдущий календарный год или же заплатить штраф не менее пятисот тысяч рублей. Продукцию при этом могут конфисковать. Закон в данном случае уравнивает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые будут платить одинаково. При повторном аналогичном нарушении сумма штрафа увеличивается до 2 миллионов рублей.

В настоящий момент за подобные проступки индивидуальные предприниматели платят в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, а юрдические лица — 40-50 тысяч рублей.

Как объясняют авторы законопроекта, изменения в КоАП «вызваны необходимостью нормализации ситуации с качеством и безопасностью топлива» в России. По итогам проверок АЗС в 2015 году, нарушения требований технического регламента выявили на 42,5 станций, причем основную долю в антирейтинге занимают заправки малых и средних предпринимателей.