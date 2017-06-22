Германия и Чили сыграли вничью в Казани

Встреча сборных Германии и Чили в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций закончилась ничьей. Игра, которая прошла 22 июня на стадионе в Казани, завершилась со счетом 1:1

Вничью с аналогичным счетом также сыграли Австралия и Камерун. Сборные встречались на стадионе Крестовского острова в Петербурге.

Следующие игры пройдут 24 июня. В Казани сборная России сыграет с Мексикой, а на "Санкт-Петербург Арене" встретятся сборные Новой Зеландии и Португалии. В матче-открытии 17 июня Россия обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0, но после уступила Португалии со счетом 0:1.