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22.06.2017 22:45

В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж

Несостоявшийся жених не перенес отказа своей избранницы выйти замуж и зарезал девушку, работавшую официанткой в столичном кафе. С убийцей жертва познакомилась в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы, днем 22 июня мужчина ворвался в заведение на улице Машкова и девять раз ударил девушку ножом. От полученных ранений она скончалась на месте, а ухажер был задержан на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело. В кафе работают следователи.


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