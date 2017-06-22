Евросоюз на полгода продлил санкции против России

Санкции Европейского союза против России продлили еще на шесть месяцев. Решение было принято 22 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

О решении сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

«Согласны. ЕС продлил экономические санкции против России из-за отсутствия реализации Минских соглашений», – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Двумя днями ранее антироссийские санкции расширило министерство финансов США. Список пополнили неформальная «Частная военная компания Вагнера» и Дмитрий Уткин, которого считают её командиром. Кроме ЧВК, бойцы которой принимали участие в военных действиях в Сирии и на юго-востоке Украины, за что и попали под американские санкции, в списке значится кейтеринговая компания «Конкорд» и ООО «Конкорд менеджмент и Консалтинг» Евгения Пригожина.