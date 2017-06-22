Совладелец Fort Group вышел из ЛДПР

Совладелец компании Fort Group Максим Левченко написал заявление о выходе из петербургского отделения партии ЛДПР. Об этом он сообщил 22 июня на своей странице в Facebook.

В разговоре с «Фонтанкой» он пояснил, что рамки партии его ограничивали в высказываниях.

«Любой вопрос нужно в партиях согласовывать. Даже ЗакС у нас, посмотрите, во что превратился – военный полк» , – поделился Левченко. Он подчеркнул, что ещё не принял решения заниматься ли дальше политикой, а также участвовать в губернаторской гонке. «До 2019 года ещё время есть», – добавил он.

Левченко пояснил, что вступить в ЛДПР ему посоветовали «имеющие опыт в политических технологиях коллеги», чтобы не иметь проблем при выдвижении на выборах в Законодательное собрание.

«Все, кто пытался действовать в одиночку, прорваться сквозь сито отбора не смогли. Всех забраковали», – рассказал бизнесмен. При этом он отметил, что претензий к партии у него нет, так же, как и к другим. «Но, получив пусть небольшой, но ценный политический опыт, пройдя избирательную кампанию от и до, я твердо для себя решил: если в ближайшие годы и пойду на выборы, то самовыдвиженцем. Либо создам собственное движение», – написал он в социальной сети.

Совладельцы Fort Group Максим Левченко и Борис Пайкин в 2016 году участвовали в кампаниях по выборам в ЗакС и Государственную думу от партии ЛДПР, однако проиграли единороссу и коммунисту.