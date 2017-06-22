В Петербурге прокуратура пытается сократить очередь грузовиков за пропусками

Выдача водителям грузовиков пропусков для проезда в Петербург заинтересовала прокуратуру, которая выявила многочисленные нарушения в ходе проверки. В результате, директор центра комплексного благоустройства получил представление за нарушенные сроки выдачи разрешений.

Как сообщает 22 июня пресс-служба надзорного ведомства, сотрудники центра, подведомственного комитету по благоустройству Смольного, по запросу водителей и организаций должны оперативно выдавать разрешения на въезд в город автомобилям, массой больше 8 тонн. В реальности за пропусками выстроилась внушительная очередь.

Прокурор Невского района предупредил директора центра об ответственности и отвел месяц на оформление документов всем, кто их запрашивал.