Пятеро рабочих в Москве погибли от испарений в канализационном коллекторе

Пять человек погибли в канализационном коллекторе Москвы, надышавшись газами. Мужчины спустились под землю, чтобы откачать жидкость.

Как сообщила 22 июня пресс-служба столичного Следственного комитета, инцидент произошел минувшим днем на улице Боженко. В настоящий момент тела погибших извлекли из канализационного люка, а на месте проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ.

В СК добавили, что оценят действия должностных лиц компании, которая обслуживала данный коллектор.