Бундестаг сократит финансирование ультраправых

Нижняя палата немецкого парламента 22 июня проголосовала за сокращение финансирования ультраправой Национал-демократической партии (НДП).

Решение принято 502 голосами против 57, воздержались 20 человек. В ближайшем будущем будут внесены изменения в основной закон, предусматривающие, что партия, выступающая против конституционного строя, не имеет права на получение госфинансирования, осуществляющегося на деньги налогоплательщиков, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Голосование в бундестаге стало возможным после решения конституционного суда, вынесенного в январе 2017 года. Судьи решили, что цели, которые ставит перед собой НДП, нарушают нормы конституции. «НДП намерена заменить существующий конституционный строй авторитарным национальным государством, которое основывается на идее "народного сообщества", выделенного по этническому признаку», — пояснил один из судей. При этом саму партию суд запрещать не стал по причине ее незначительности.

Согласно действующим нормам немецкой конституции, каждая партия, существующая в стране, имеет право на госфинансирование в том случае, если она провела депутатов в парламент любого уровня. Хотя у НДП нет ни одного депутата ни в бундестаге, ни в местных заксобраниях, ее представители присутствуют в ряде муниципальных советов, что дает ей право на получение миллиона евро в год от госказны. Кроме того, в 2014 году НДП получила одно место в Европарламенте.

Ультраправые уже выразили возмущение решением бундестага, назвав его атакой на демократические свободы.

Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) — ультраправая партия, выступающая с антимигрантских позиций. НДП считает, что членство в НАТО и ЕС не отвечает чаяниям немецкого народа, настаивает на пересмотре границ ФРГ.