В Петербурге начали формировать комиссии для реализации проектов горожан

Комитет финансов Смольного завершил сбор заявок на участие в проекте «Твой бюджет». Приоритетные проекты, которые горожане предлагают реализовать в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры выберут специальные комиссии, которые сформируют в районах, причем в Василеостровском и Адмиралтейском районах такие комиссии уже созданы.

Как 22 июня сообщил комитет на своем сайте, самыми активными оказались жители Центрального района, подавшие 42% от общего количества заявок, за ним идут Василеостровский и Московский районы. Активнее всего инциативу проявляли в сфере детских и спортивных площадок (43%), дорожного хозяйства и транспорта (21%), создания скверов, парков и зон отдыха (20%). Теперь комиссии выберут из предложенных те проекты, которые будут реализованы за городской счет.

Впервые программу инициативного бюджетирования правительство Петербурга запустило в сентябре. Лимит финансирования составляет 10 млн рублей. Среди победивших проектов оказалась, в частности, велодорожка на набережной реки Фонтанки.