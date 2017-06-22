КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге

Матч группового этапа Кубка конфедераций — 2017 Камерун — Австралия завершился вничью в четверг, 22 июня, на «Санкт-Петербург Арене».

Первыми отличились камерунцы. В самом конце первого тайма полузащитник Андре-Франк Замбо в прыжке замкнул заброс с центральной линии. Австралийцы сравняли на 60-й минуте, благодаря назначенному пенальти. 11-метровый удар реализовал защитник Марк Миллиган.

Ничья осложнила обеим командам перспективу выхода из группы. У каждой теперь по одному очку и третье-четвертое место в группе «B».

Напомним, это вторая игра Кубка конфедераций, прошедшая в Петербурге. В матче-открытии 17 июня Россия обыграла Новую Зеландию 2:0.