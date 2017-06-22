Еще
20:34 22.06.2017
Новость часа
20:12
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
Пришлите свою новость!
20:34
Сергей Маковецкий впервые сыграет Мольера в Петербурге
20:12
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
20:04
Роналдо приехал в Петербург и поселился на Невском
19:38
"Фонтанка" за 60 секунд - 22 июня
19:34
«Зенит» предлагает 12 млн евро за Павона, «Бока Хуниорс» требует 15 млн
19:30
Священник Грозовский не признал вину в педофилии
19:20
Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
19:14
Бывший замначальника Невского УМВД арестован за погоню с наркотиками
19:10
В Петербурге 16% жилья продается дороже 10 млн рублей
19:04
Дороги в поселке Александровская построят за 200 млн рублей
18:58
СМИ: Мария Захарова сочинила несколько песен для Московского кинофестиваля
18:53
СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом
18:48
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
18:34
Турция: Россия предложила направить военных Киргизии и Казахстана в Сирию
18:20
В Финляндии строят второй СПГ-терминал
18:10
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семейных спорах
18:04
В Финляндии педофилу дали 3,6 года тюрьмы
17:55
Метро «Крестовский остров» работает в обычном режиме
17:52
Трое рабочих погибли в столичной канализации
17:44
Отбывших арест участников акции на Марсовом поле снова задержали
17:36
Главным пограничником Петербурга и Ленобласти назначен Сергей Дорофеев
17:26
В Петербурге будут повышать доступность медпомощи льготной арендой для частников
17:21
Госстройнадзор: Дома, построенные на намыве, введены с соблюдением действующего законодательства
17:17
Главу штаба Навального отправили под арест
17:03
Дочь спикера ЗакСа стала первым заместителем главы Петроградского района
16:47
За футбольными фанатами в Петербурге приглядывают больше 10 тысяч спасателей
16:45
"Крестовский остров" закрыли на вход
16:34
Губернатор Подмосковья закрыл свалку в Балашихе по настоятельной рекомендации Путина
16:22
60-летие возобновления полуденного выстрела отметят концертами
16:22
«Золотому парашютисту» Быкову просят 12 лет
16:20
Google.ru оперативно пропал из реестра запрещённых сайтов
16:13
Четвертый пострадавший от распития метанола умер в реанимации Сергиева Посада
16:12
Фотограф Reuters заснял злого Медведева и мокрого Путина
16:08
Забаненный в Twitter cоратник Навального хочет судиться с Медведевым
15:50
Федеральное правительство повысило прожиточный минимум россиян на 218 рублей
15:50
Кто забыл войну?
15:35
Основная страница Google.ru недоступна части пользователей в России
15:24
Путин сделал замечание Силуанову за нерасторопность
15:20
В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих
15:14
Мнение: Современные планировки квартир позволяют покупателю сэкономить до 25%
15:06
По делу о погоне за полковником полиции нашли 1000 таблеток наркотика
14:58
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
14:45
Кризисный центр для женщин создал анимационный ролик против насилия
14:44
Путешественник Дмитрий Пучков пешком пересечет Финляндию с севера на юг
14:40
Почти 14 тысяч петербуржцев стали невыездными к лету из-за долгов
14:37
Русские испанцы: как в СССР испанских детей спасали
14:36
Троицкий мост разведут на целые сутки из-за «Алых парусов»
14:33
В Подмосковье произошло массовое отравление спиртным
13:56
Сейм Польши принял закон о сносе памятников бойцам Красной армии
13:50
Экс-мэр финского города Вантаа сядет в тюрьму за взятки
13:39
Россиян призвали привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе
13:36
Директор «Воина-В» рассказал, как давал взятку экс-депутату Нотягу
13:34
Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе
13:23
«Обухово» открыто после проверки
13:22
Союзы строителей России написали Путину о повальных неплатежах
13:18
Общественный совет ГУ МВД хочет закрыть Марсово поле для митингующих
13:12
Эрмитажный кот Ахилл отдал победу Австралии в матче с Камеруном
13:02
СМИ: Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в итальянский клуб
12:35
Ураза-байрам закроет Кронверкский проспект и вход на «Горьковскую»
12:30
Токсовский тоннель на развязке с КАД частично закроют на полтора года
12:24
КС: Добросовестный приобретатель не должен страдать из-за ошибки властей
12:20
Метро «Обухово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:17
СМИ: На перехват самолета Шойгу поднимали польские F-16
12:02
Проект расширения Петрозаводского шоссе создадут до конца года
11:54
Петербуржец на эвакуаторе похищал машины и сдавал в металлолом
11:51
Главному архитектору Ленобласти Домрачёву предложили уйти в отставку
11:48
Сотрудник ФСБ лишился иномарки на охраняемой стоянке в Петербурге
11:41
По сериалу «Аббатство Даунтон» снимут фильм
11:41
ВЦИОМ: Россияне сомневаются в возможности войны, но не в готовности армии
11:36
«Зенит» в Германии проведет переговоры с «Ромой» о покупке Маноласа
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
22.06.2017 20:04
1 Комментариев

Роналдо приехал в Петербург и поселился на Невском

Сборная Португалии вместе со своей главной звездой Криштиано Роналдо прибыла в Петербурге в четверг, 22 июня, для участия в матче с Новой Зеландией.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», футболисты заселились в отель «Коринтия Санкт-Петербург» на Невском, 57. Там они пробудут до субботы 24 июня включительно, когда состоится матч группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии. От этого матча во многом будет зависеть судьба сборной России. Единственным положительным вариантом будет победа сборной Португалии.

Напомним, в своем первом матче сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0), во втором проиграла Португалии (0:1). На данный момент россияне с тремя очками в активе занимают третье место в группе "А", на одно очко отставая от Мексики и Португалии.

Криштиано Роналду — один из лучший футболистов мира. Трехкратный чемпион Англии (2006/07, 2007/08, 2008/09), двукратный чемпион Испании (2011/12, 2016/17), четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17). Обладатель «Золотой бутсы» 2008, 2011, 2014 и 2015 годов. Чемпион Европы 2016 года. До 2013 года — самый дорогой футболист в истории футбола. За его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов.

ФОТО РОНАЛДО:

 

Arrived SAINT PETERSBURG 👌

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

ФОТО СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
Udel
22 июня 2017 г. 20:11
Ставки? 6 и более голов в матче: коэфф=5,75...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
Роналдо приехал в Петербург и поселился на Невском
«Зенит» предлагает 12 млн евро за Павона, «Бока Хуниорс» требует 15 млн
СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом
Эрмитажный кот Ахилл отдал победу Австралии в матче с Камеруном
СМИ: Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в итальянский клуб
«Зенит» в Германии проведет переговоры с «Ромой» о покупке Маноласа
СМИ: Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может перейти в «Зенит»
МОК пообещал России санкции за допинг на Олимпиаде в Сочи
«Зенит» проиграл в первом матче под руководством Манчини
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Победители Месси
Александр Низелик: Если тренеру нужен был мат, я его переводил
Набрали по объявлению
Как Манчини встретили в Петербурге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто забыл войну?

Русские испанцы: как в СССР испанских детей спасали

Вещи Победы

Новости компаний
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.