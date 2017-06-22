Роналдо приехал в Петербург и поселился на Невском

Сборная Португалии вместе со своей главной звездой Криштиано Роналдо прибыла в Петербурге в четверг, 22 июня, для участия в матче с Новой Зеландией.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», футболисты заселились в отель «Коринтия Санкт-Петербург» на Невском, 57. Там они пробудут до субботы 24 июня включительно, когда состоится матч группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии. От этого матча во многом будет зависеть судьба сборной России. Единственным положительным вариантом будет победа сборной Португалии.

Напомним, в своем первом матче сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0), во втором проиграла Португалии (0:1). На данный момент россияне с тремя очками в активе занимают третье место в группе "А", на одно очко отставая от Мексики и Португалии.

Криштиано Роналду — один из лучший футболистов мира. Трехкратный чемпион Англии (2006/07, 2007/08, 2008/09), двукратный чемпион Испании (2011/12, 2016/17), четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17). Обладатель «Золотой бутсы» 2008, 2011, 2014 и 2015 годов. Чемпион Европы 2016 года. До 2013 года — самый дорогой футболист в истории футбола. За его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов.

ФОТО РОНАЛДО:

Arrived SAINT PETERSBURG 👌 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 22 2017 в 8:12 PDT

ФОТО СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ