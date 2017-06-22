"Фонтанка" за 60 секунд - 22 июня

Путин подшутил над режиссером Стоуном, а голова болит у Шойгу. Мы собрали для вас все части пазла про "фейерверк видео" о русских ВВС в Сирии.

Ещё боевитое видео – на сей раз настоящее, про то, как полицейский «Ленд Крузер», нашпигованный наркотиками, вокруг Сосновки гоняют.

ФИФА поступила с сотнями болельщиков Кубка конфедераций, как Герасим с Муму. Молча.

Не корысти ради, а токмо во имя пославшей мя партии. Глущенко рассказал, как давал, а Нотяг – как не брал.

А вот муниципальный депутат Кунгуров тайком присел в Кресты. По его версии – у него там засада на бывшего вице-губернатора.

Токсовский тоннель "закололи". Теперь надо лечить.

Проигрыш Португалии проигрышем не считается. На Мексике отыграемся.

И напоследок – поучительная история из серии "Их нравы". Выбирая принца, помните, что при расставании он потребует неустойку.