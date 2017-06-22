«Зенит» предлагает 12 млн евро за Павона, «Бока Хуниорс» требует 15 млн

Футбольные клубы «Зенит» и «Бока Хуниорс» не могут договориться о сумме отступных за нападающего аргентинской команды Кристиана Павона.

Как сообщает TuttoMercatoWeb.com, петербуржцы предлагают 12 миллионов евро, аргентинцы требуют 15 миллионов евро. Тем не менее источник не сомневается, что стороны найдут общий язык и сделка будет оформлена в ближайшее время.

В сезоне-2016-17 футболист Кристиан Павон сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Павон отказался переходить в «Зенит» ради продолжения карьеры в «Порту» .