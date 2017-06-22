Священник Грозовский не признал вину в педофилии

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, категорически отрицает свою вину.

Грозовскому на закрытом заседании в Приозерском городском суде Ленобласти 22 июня зачитали обвинительное заключение. Как сообщил журналистам адвокат священника Михаил Уткин, его подзащитный вину в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочек не признал. Суд допросил свидетелей.

Потерпевших, по словам Уткина, ещё не допрашивали.

Следующее заседание назначено на 27 июня.

Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили в 2013 году. В это время он уехал в командировку в Израиль. Обвинение в педофилии ему предъявили заочно. Осенью прошлого года священника экстрадировали в Петербург. По версии следствия, Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Один эпизод якобы произошёл в 2011 году в православном лагере Ленобласти, ещё один – летом 2013 года на греческом острове Кос.