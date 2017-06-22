Ушакова в третий раз избрали мэром Риги

Нил Ушаков в третий раз избран на пост мэра Риги.

Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В ходе голосования в Рижской городской думе за кандидатуру Ушакова отдали голоса 32 депутата из 60.

Пост он смог сохранить в том числе и потому, что в начале июня возглавляемая рижским градоначальником партия «Согласие» получила большинство голосов на выборах в местные органы власти. «Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у "Согласия" не просто первое место, но и большинство голосов избирателей», — прокомментировал он.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. В Латвии его считают пророссийским политиком.