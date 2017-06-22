Еще
20:34 22.06.2017
Новость часа
20:12
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
Пришлите свою новость!
20:34
Сергей Маковецкий впервые сыграет Мольера в Петербурге
20:12
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
20:04
Роналдо приехал в Петербург и поселился на Невском
19:38
"Фонтанка" за 60 секунд - 22 июня
19:34
«Зенит» предлагает 12 млн евро за Павона, «Бока Хуниорс» требует 15 млн
19:30
Священник Грозовский не признал вину в педофилии
19:20
Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
19:14
Бывший замначальника Невского УМВД арестован за погоню с наркотиками
19:10
В Петербурге 16% жилья продается дороже 10 млн рублей
19:04
Дороги в поселке Александровская построят за 200 млн рублей
18:58
СМИ: Мария Захарова сочинила несколько песен для Московского кинофестиваля
18:53
СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом
18:48
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
18:34
Турция: Россия предложила направить военных Киргизии и Казахстана в Сирию
18:20
В Финляндии строят второй СПГ-терминал
18:10
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семейных спорах
18:04
В Финляндии педофилу дали 3,6 года тюрьмы
17:55
Метро «Крестовский остров» работает в обычном режиме
17:52
Трое рабочих погибли в столичной канализации
17:44
Отбывших арест участников акции на Марсовом поле снова задержали
17:36
Главным пограничником Петербурга и Ленобласти назначен Сергей Дорофеев
17:26
В Петербурге будут повышать доступность медпомощи льготной арендой для частников
17:21
Госстройнадзор: Дома, построенные на намыве, введены с соблюдением действующего законодательства
17:17
Главу штаба Навального отправили под арест
17:03
Дочь спикера ЗакСа стала первым заместителем главы Петроградского района
16:47
За футбольными фанатами в Петербурге приглядывают больше 10 тысяч спасателей
16:45
"Крестовский остров" закрыли на вход
16:34
Губернатор Подмосковья закрыл свалку в Балашихе по настоятельной рекомендации Путина
16:22
60-летие возобновления полуденного выстрела отметят концертами
16:22
«Золотому парашютисту» Быкову просят 12 лет
16:20
Google.ru оперативно пропал из реестра запрещённых сайтов
16:13
Четвертый пострадавший от распития метанола умер в реанимации Сергиева Посада
16:12
Фотограф Reuters заснял злого Медведева и мокрого Путина
16:08
Забаненный в Twitter cоратник Навального хочет судиться с Медведевым
15:50
Федеральное правительство повысило прожиточный минимум россиян на 218 рублей
15:50
Кто забыл войну?
15:35
Основная страница Google.ru недоступна части пользователей в России
15:24
Путин сделал замечание Силуанову за нерасторопность
15:20
В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих
15:14
Мнение: Современные планировки квартир позволяют покупателю сэкономить до 25%
15:06
По делу о погоне за полковником полиции нашли 1000 таблеток наркотика
14:58
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
14:45
Кризисный центр для женщин создал анимационный ролик против насилия
14:44
Путешественник Дмитрий Пучков пешком пересечет Финляндию с севера на юг
14:40
Почти 14 тысяч петербуржцев стали невыездными к лету из-за долгов
14:37
Русские испанцы: как в СССР испанских детей спасали
14:36
Троицкий мост разведут на целые сутки из-за «Алых парусов»
14:33
В Подмосковье произошло массовое отравление спиртным
13:56
Сейм Польши принял закон о сносе памятников бойцам Красной армии
13:50
Экс-мэр финского города Вантаа сядет в тюрьму за взятки
13:39
Россиян призвали привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе
13:36
Директор «Воина-В» рассказал, как давал взятку экс-депутату Нотягу
13:34
Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе
13:23
«Обухово» открыто после проверки
13:22
Союзы строителей России написали Путину о повальных неплатежах
13:18
Общественный совет ГУ МВД хочет закрыть Марсово поле для митингующих
13:12
Эрмитажный кот Ахилл отдал победу Австралии в матче с Камеруном
13:02
СМИ: Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в итальянский клуб
12:35
Ураза-байрам закроет Кронверкский проспект и вход на «Горьковскую»
12:30
Токсовский тоннель на развязке с КАД частично закроют на полтора года
12:24
КС: Добросовестный приобретатель не должен страдать из-за ошибки властей
12:20
Метро «Обухово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:17
СМИ: На перехват самолета Шойгу поднимали польские F-16
12:02
Проект расширения Петрозаводского шоссе создадут до конца года
11:54
Петербуржец на эвакуаторе похищал машины и сдавал в металлолом
11:51
Главному архитектору Ленобласти Домрачёву предложили уйти в отставку
11:48
Сотрудник ФСБ лишился иномарки на охраняемой стоянке в Петербурге
11:41
По сериалу «Аббатство Даунтон» снимут фильм
11:41
ВЦИОМ: Россияне сомневаются в возможности войны, но не в готовности армии
11:36
«Зенит» в Германии проведет переговоры с «Ромой» о покупке Маноласа
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
22.06.2017 19:20

Ушакова в третий раз избрали мэром Риги

Нил Ушаков в третий раз избран на пост мэра Риги.

Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В ходе голосования в Рижской городской думе за кандидатуру Ушакова отдали голоса 32 депутата из 60.

Пост он смог сохранить в том числе и потому, что в начале июня возглавляемая рижским градоначальником партия «Согласие» получила большинство голосов на выборах в местные органы власти. «Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у "Согласия" не просто первое место, но и большинство голосов избирателей», — прокомментировал он.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. В Латвии его считают пророссийским политиком.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
www.are.fi
19.06.2017 17:14

Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»

После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора

18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Дочь спикера ЗакСа стала первым заместителем главы Петроградского района
Фотограф Reuters заснял злого Медведева и мокрого Путина
Забаненный в Twitter cоратник Навального хочет судиться с Медведевым
Порошенко: "Нормандская четверка" поговорит на следующей неделе
Два петербуржца попали в топ-50 госслужащих с наибольшими доходами
Подчинённые: Тулеев рвется в бой
Губернатор выбрал, кого отправить в Горизбирком
Спикер ЗакСа запретил оппозиционерам задавать вопросы о политических репрессиях
Кемеровский губернатор Тулеев перенес операцию на позвоночнике
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Депутатов насильно пересадят на Uber
Смольнинский чиновник требует расплаты за проигрыш выборов
О чем Путин рассказал Стоуну. Часть первая
Константин Серов: Если кому нужно нарваться, у него получится
День России в Петербурге: с Навальным и без
С импичментом Трампу придётся подождать
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто забыл войну?

Русские испанцы: как в СССР испанских детей спасали

Вещи Победы

Новости компаний
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
06.04.2017 16:40
Глава «Россетей» поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске производственное совещание, в ходе которого отметил успешную работу энергетиков региона в осенне-зимний период и поблагодарил ПАО «МРСК Северо-Запада»
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.03.2017 16:30
МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.