Бывший замначальника Невского УМВД арестован за погоню с наркотиками

В Петербурге арестован полковник полиции в отставке Алексей Харлашин. Он сидел в Land Cruiser, который с искрами догоняли оперативники Выборгского района.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, вечером 22 июня Выборгский райсуд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего замначальника Невского УМВД Алексея Харлашина и гражданина Эстонии Алексея Филипьева. Они пытались скрыться на Land Cruiser с наркотиками от полицейских. Уголовное дело возбуждено по статье 228 УК «Незаконная перевозка наркотических средств».

«Харлашин и Филипьев арестованы на два месяца», – уточнили в Горсуде.

После погони был задержан еще один подозреваемый, петербуржец Виталий Куликов. С ходатайством о мере пресечения следствие в суд не обращалось.

Обвинение фигурантам не предъявлено.