Дороги в поселке Александровская построят за 200 млн рублей

Смольный объявил конкурс на строительство нескольких участков улично-дорожной сети в поселке Александровская. 4 года назад они выпали из инвестиционной программы.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзаказа 22 июня. Объект строительства описан следующим образом: Жемчужная ул. на участке от Приозерной ул. до Грибной ул., Грибная ул. от Жемчужной ул. до Матросской ул., Матросская ул. на участке от Грибной ул. до Приозерной ул., Приозерная ул. от дороги к шалашу Ленина до Матросской ул., Рыбацкая ул. на участке от Грибной ул. до Приозерной ул. (устройство резервуаров-накопителей) для нужд Санкт-Петербурга. Максимальная цена контракта 215 млн рублей, срок выполнения — до 10 декабря 2017 года.

В 2013 году «Фонтанка» писала об этих объектах в связи с тем, что они были исключены из инвестиционной программы. Вместе с ними заморозили легкоатлетический комплекс у СКК и несколько социальных объектов.