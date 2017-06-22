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22.06.2017 21:56

Роскомнадзор предостерег Google

Пока Google вывешивал на главной странице гвоздики в память о начале Отечественной войны, Роскомнадзор 22 июня, без объявления войны, решил поблокировать российский домен самого крупного поисковика в мире.
Роскомнадзор предостерег Google

Силу и мощь российского законодательства компании с американской «пропиской» демонстрировали несколько часов. В Интернете это нашло активный отклик.

Проблемы у пользователей рунета начались днём. Жалобы на работу Google стали приходить после полудня и лавиной обрушились на операторов после двух часов дня. Недоумение, сетования на Интернет и плохую связь закончились быстро. Провайдеры проинформировали, что причина – в запрете доступа и переадресовали на сайт Роскомнадзора. После этого фраза про «забаненных в Гугле» из ругательства стала реальностью.


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Чиновники недрогнувшей рукой вписали основную страницу российской версии поисковика в реестр запрещённых на территории России сайтов. «Теперь на всех мониторах страны», – печально отреагировали в соцсетях. При этом в чёрный список недобросовестных сайтов www.google.ru попал по воле Федеральной налоговой службы чуть больше года назад. На сайте РКН были сделаны две записи от 14 июня 2016 года. Обе с отсылкой к ФНС как инициатору. Но одна на доступ к странице не влияла, а вторая его ограничивала.

Федеральной налоговой службе c 2015 года нет нужды заручаться поддержкой суда, чтобы потребовать от РКН заблокировать сайты, если на них есть информация о казино или лотереях. Настойчивой рекомендации госоргана последовали Westcall, Telecom TZ, «Авакс», «Акадо», Sumtel, «Мегафон» и другие. При этом ограничиться одной страницей провайдеры не могли, и заблокировали google.ru полностью.

В Google Russia локаут заметили, оценили и начали разбираться, но причины не называли. «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», – отреагировали российские представители компании.

Молчал о причинах и Роскомнадзор, причём так упорно, что телефон пресс-службы оказался выключен. Тем временем, в отсутствии официальной информации, в соцсетях множились мнения. Версии разнились от теста пользователей Рунета на терпение  до нового ответа на американские санкции. В комментариях рассуждали, как обходить блокировки, готовились к одиночным пикетам у Роскомнадзора и советовали обратить внимание на google.ua, ведь «Братья не оставят нас в беде». При этом не все операторы оперативно среагировали на список рекомендованных к блокировке сайтов, и у части пользователей поисковик работал исправно. Те, кого проблемы не затронули, предлагали помочь и «погуглить, пока не поздно». По актуальности в трендах Twitter «Гугл» с Роскомнадзором быстро догнали Великую Отечественную и Кубок Конфедерации.

Но как внесли, так и вынесли. К половине четвёртого вечера в реестре запрещенных в России сайтов осталась только одна запись с IP-адресом поисковой системы – та, что на доступ к странице не влияет. Внезапное исчезновение, а заодно и причины локаута, в Роскомнадзоре объяснили. Оказалось, Google подставили букмекеры.

Глава РКН Александр Жаров в разговоре с «Ведомостями» пояснил, что «у Google стоял редирект на букмекерскую компанию, поэтому операторы начали его блокировать». Когда ресурс убрал ссылку на сайт конторы, «проблема была быстро решена».

«Роскомнадзор не имел права не вносить эту ссылку в реестр, но тут же предупредил Google», – цитирует РБК издание пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Так «великий и могучий Гугл» отправили в бан.

Советник отдела взаимодействия со СМИ ФНС Евгения Суховей сообщила РБК, что причиной явилась иностранная букмекерская конторе Fonbet.

Жаров настаивает, что ошибки с Google не было, и «это не ложная блокировка». Давний критик госоргана, эксперт по кибербезопасности Александр Литреев уверяет, что всё объясняется простой некомпетентностью. Это не провокация хакеров, не ошибка Роскомнадзора, это – предостережение, заявили в Госдуме. Оно, по мнению главы комитета по инфрмполитике Леонида Левина, заставит интернет-компании лучше выбирать себе партнёров.

«В российском правовом поле нет неприкасаемых, и даже крупные интернет-игроки не должны злоупотреблять своим положением, взаимодействуя с сайтами, осуществляющими противозаконную деятельность», – резюмировал случившееся Левин.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру"


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