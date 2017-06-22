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22.06.2017 20:27
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Как не погореть на биткоиновой лихорадке

После заявления ЦБ о возможном создании национальной виртуальной валюты, россияне бросились скупать биткоины и их аналоги. Но, несмотря на бурный рост котировок и оптимистичные прогнозы, легких денег от них ждать не стоит, считают эксперты.
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
firestock

Криптовалюты — это пузырь, но с хорошими перспективами, решили участники Blockchain&Bitcoin Conference, состоявшейся 22 июня в Петербурге. Стоит ли инвестировать в биткоины и каков шанс погореть на пока еще не узаконенных операциях, узнала «Фонтанка».

Конференция, посвященная криптовалютам, вызвала в Северной столице небывалый ажиотаж. Очередь на регистрацию растянулась через весь холл отеля «Введенский», ждать своих бейджиков участникам приходилось чуть ли не полчаса. В демо-зоне яблоку негде упасть, сам зал заполнен под завязку — мест хватило не всем, люди вынуждены стоять в проходе.

«Продали больше билетов, чем мест», – разводят руками организаторы.

Всплеск интереса к новому финансовому инструменту спровоцировал резкий рост курса криптовалют. Самый популярный – биткоин – за апрель-май подорожал почти в три раза, а к середине июня и вовсе достиг психологической отметки в 3000 долларов. Рывок совершила и еще одна распространенная валюта – эфир, а создатель платформы Etherium, программист с российскими корнями Виталик Бутерин даже встречался с президентом Владимиром Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума. Подогрел интерес к этому рынку и Центробанк. Регулятор, ранее заявлявший, что считает операции с биткоинами «сомнительными», пересмотрел свои взгляды и теперь планирует создать в России национальную виртуальную валюту.

Несмотря на то, что криптовалюты находятся в России вне правового поля, спрос на них растет вслед за мировым. Так, по оценке платежной системы Bitlish (зарегистрирована в Великобритании, но половина клиентов — россияне), биткоины и его аналоги продают и покупают в нашей стране «несколько десятков тысяч человек».

Точный объем транзакций подсчитать сложно, однако среди клиентов самой Bitlish есть и те, кто покупает биткоины на 150 тысяч рублей.

«Но основной массив – до 30 тысяч рублей», – рассказал «Фонтанке» ведущий разработчик системы Дмитрий Сорокин. По его словам, большинство приобретают криптовалюту, чтобы оплатить с ее помощью какие-то товары, но есть и те, кто пытается играть на разнице курсов.

Некоторые покупают биткоины просто из любопытства. Так, в криптовалютном терминале, установленном в конце 2016 года в одном из бизнес-центров Северной столицы, за первые дни петербуржцы потратили 10 тысяч рублей, но интерес быстро сошел на нет.

Платежная система Wirex имеет в России около 6,5 тысяч клиентов. Из них 25% – москвичи, 13% – петербуржцы. В основном это молодые люди 20-30 лет, которые где-то зарабатывают биткоины и пользуются Wirex, чтобы перевести их в обычную валюту, пояснила представитель компании Алёна Коротаева.

Биткоиновая лихорадка

Главный вопрос конференции, который волновал как владельцев криптовалют, так и тех, кто зарабатывает на ее обмене, – что будет с курсом биткоина дальше, и не последует ли за стремительным ростом обвал, который уже несколько раз случался за его историю. Вызывает обеспокоенность и ситуация с эфиром. Недавно операции с «убийцей биткоина» были заблокированы на нескольких крупных биржах из-за проблем с обработкой транзакций, после чего валюта пережила самый большой обвал в своей истории — 22 июня курс на бирже Coinbase курс в считанные секунды упал с 315 до 11 долларов.

Прогноз экспертов был неоднозначным. С одной стороны, объем операций в блокчейн-системах (технология распределенных вычислений, лежащая в основе криптовалют — прим.ред.) будет расти. «Из традиционной экономики деньги будут неизбежно переходить в эту», – считает Марина Гурьева, начальник управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ.

Однако сейчас этот сегмент сильно перегрет. Глобальный объем рынка блокчейн-систем с начала года вырос в семь раз и достиг 145 млрд долларов, говорит Марина Гурьева. Старт-апы, которые приходят к инвесторам лишь с идеей на бумаге, получают астрономические суммы, что по-мнению эксперта, является «неадекватной ситуацией».

Растут и объемы ICO (привлечения компаниями средств в виде криптовалют в обмен на некие обязательства — прим. ред.). За первое полугодие 2017 года компании получили от инвесторов около 500 млн долларов — столько же, сколько за весь 2016 год, отметил Анатолий Каплан, основатель журнала о криптовалютах ForkLog.

Однако такие сделки имеют «непонятную структуру и правила», а обязательства по ним ничем не обеспечены. «95% того, что происходит, имеет все основания перерасти в претензии и уголовные дела», – считает директор аудиторской компании «Делойт СНГ» Артем Толкачев. Есть и другие риски, связанные с безопасностью.

«Токен (эквивалент единицы финансового инструмента, представляемого на криптобирже — прим.ред.) – это не физическая вещь, это запись в базе данных. Вы владеете им, пока владеете приватным ключом. Если уведут, то все», – комментирует Мария Гурьева. Да и сама биржа всегда может исчезнуть в неизвестном направлении.

Гарантировать высокий доход от спекулятивных операций также невозможно. Введение регулирования положительно скажется на доверии к криптовалютам, а значит, их курс будет укрепляться.

«Но если президент скажет: «Завтра запрещаем», курс резко пойдет вниз», – комментирует эксперт. Так что главный совет — вкладывать в криптовалютные проекты столько, сколько вы готовы потерять.

Биткоин лопнет, блокчейн останется

Представители банков, присутствовавшие на конференции, дали еще более лаконичный комментарий биткоиновой лихорадке.

«Оцениваю как любой пузырь. Но когда он схлопнется, останутся замечательные ребята, которые хорошо умеют программировать», – заявил директор центра компетенции развития биллинговых технологий «Сбербанк-Технологии» Данил Кабанов.

К слову, сами банкиры, не дожидаясь решения регулятора, активно экспериментируют с технологиями распределенных вычислений. Например, Сбербанк создал проект по страхованию на основе блокчейнп и сейчас тестирует его на собственных сотрудниках. «Райффазен» намерен создать с его помощью систему предоставления банковских гарантий. В этом же направлении движется «Альфа-банк», рассчитывая, что это сократит операционные издержки. Еще один проект кредитной организации — создание системы кредитования малого бизнеса физическими лицами. Блокчейн способен сделать эти операции более быстрыми и прозрачными, уверен Максим Азрильян, главный технический архитектор «Альфа-Лаборатории».

В НИУ ВШЭ смотрят еще дальше в будущее. По мнению Марины Гурьевой, криптографические вычисления помогут сделать роботов субъектами экономических отношений наравне с людьми. «Они смогут заказывать еду, брать кредиты, – блокчейн хороший инструмент для этого», – заключила она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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