СМИ: Мария Захарова сочинила несколько песен для Московского кинофестиваля

На открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 22 июня прозвучит песня, написанная официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Исполнит ее Наргиз Закирова.

Как рассказал журналистам президент фестиваля Никита Михалков, две песни Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ. По словам режиссера, которые приводят РИА Новости, текст, который прозвучит 22 июня, «совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны». В записи композиций принимал участие продюсер Максим Фадеев, исполнит ее участница шоу «Голос» Наргиз Закирова.

Напомним, это не первые попытки официального представителя Министерства иностранных дел России проявить себя с творческой стороны – в мае прошлого года на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии она для журналистов танцевала «Калинку».

Московский международный кинофестиваль начнется в Москве 22 июня и продлится до 29 июня. Впервые он прошел в 1935 году и с 1959 года стал регулярным. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли Ричард Гир, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин и многие другие именитые кинематографисты. В этом году на фестивале покажут 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных. В состав жюри в этом году войдет итальянская актриса Орнелла Мути.