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22.06.2017 18:53

СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом

 

Защитник «Ромы» Костас Манолас подписал контракт с футбольным клубом «Зенит». Об этом в четверг, 22 июня, сообщил греческий сайт Sport FM.

Сумма трансфера составит 25 млн евро. Зарплата игрока, по разным данным, от 4 до 5 млн евро в год. Срок контракта пока неизвестен.

В сезоне-2016-17 чемпионата Италии Костас Манолас провел 45 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также заинтересован в переходе в петербургский клуб 21-летнего нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Сумма сделки составит 20 миллионов евро — столько просят за игрока испанцы.


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