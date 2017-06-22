СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом

Защитник «Ромы» Костас Манолас подписал контракт с футбольным клубом «Зенит». Об этом в четверг, 22 июня, сообщил греческий сайт Sport FM.

Сумма трансфера составит 25 млн евро. Зарплата игрока, по разным данным, от 4 до 5 млн евро в год. Срок контракта пока неизвестен.

В сезоне-2016-17 чемпионата Италии Костас Манолас провел 45 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также заинтересован в переходе в петербургский клуб 21-летнего нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Сумма сделки составит 20 миллионов евро — столько просят за игрока испанцы.