«Яндекс» обошел блокировку на Украине

Сервисы «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Пробки» заработали в сетях некоторых украинских мобильных операторов.

По данным агентства, приложения доступны абонентам «Киевстар», Lifecell и Vodafone. Сервисами могут воспользоваться только обновившие приложения до последней версии пользователи, пишет 22 июня Лента.ру со ссылкой на УНИАН.

Ранее аналогичным способом 22 июня блокировку на Украине обошла социальная сеть «Одноклассники». Пользователям поступило сообщение от соцсети с короткой инструкцией по обновлению версии приложения.

Напомним, компания «Яндекс» решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе. Об этом 1 июня сообщает портал VC со ссылкой на представителей компании.

Как писала "Фонтанка", сервисы «Яндекса», как и сам поисковик, были заблокированы на Украине решением президента страны Петра Порошенко в середине мая. Компанию вместе с Mail.ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники») включили в санкционный список.