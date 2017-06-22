Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

«Фонтанка» смогла достать видео, снятое полицейскими Выборгского района Петербурга, которые вечером 20 июня гонялись за бронированным джипом вокруг парка Сосновка.

Некоторые эмоциональные реплики мы, конечно, стерли, но тем не менее читатель «Фонтанки» впервые может оценить накал страстей перед тем моментом, как возле Светлановской площади были задержаны бывший начальник полиции Невского района, полковник полиции в отставке Алексей Харлашин и двое его попутчиков.

Безусловно, главный герой этого видео полицейский УМВД по Выборгскому району по имени Николай. Его так просил оперативник уголовного розыска «жать» и «обходить», что, согласно рапорту, в 22:22 20 июня статусный японский внедорожник был им насильно припаркован возле дома 27 по проспекту Энгельса.

P. S. По данным "Фонтанки", погоня велась на личной машине водителя Николая.

«Фонтанка» подробно описала, как и почему началась та погоня от гостиницы «Спутник» и в чем сегодня обвиняют двух петербуржцев и гражданина Эстонии.

Между тем 22 июня «Фонтанка» и 47news сообщили уже и о развитии сюжета. Дело в том, что в квартире у одного фигуранта при обыске было обнаружено 1000 таблеток синтетического наркотика, а в доме в городе Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти оперативниками уголовного розыска найдена лаборатория по производству аналогичного синтетического наркотика и около 500 килограммов уже приготовленной продукции.